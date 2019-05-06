سحورك عندنا :جبنه قريش بالزعتر وبيض مسلوق.. اليوم الثاني من رمضان

سحور رمضان من الوجبات الأساسية التي لا يستغني عنها الصائم، حتى يستطيع مقاومة مهام اليوم وتجاوزها.

نقدم لكِ اليوم سحور صحي وسريع التحضير.

- طبق من قطع جبن القرشي المضاف إليه ملعقة من زيت الزيتون والزعتر.

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- يمكن إضافة البيض المسلوق إليها المقطع حلقات أو تناوله بجانب الجبن ويقدم هذا الطبق بجانب شرائح الخيار والجرجير، وكوب من الحليب.

ونصح خبراء التغذية بضرورة شرب كوب من الماء من بعد الفطار كل ساعة وعدم شرب كمية كبيرة قبل الآذان وذلك لفقده سريعه وعدم الاستفادة منه.

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