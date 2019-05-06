نصائح ووصفات طبيعية للعناية بالشعر في رمضان

يُصادف شهر رمضان هذا العام أواخر فصل الربيع، لذلك تعد الحاجة إلى ترطيب الشعر أكثر إلحاحًا، خاصة للحفاظ على نضارة الشعر الذي يتعرّض إلى الهواء والأشعة فوق البنفسجية، فضلاً عن تأثّره بالنظام الغذائي المختلف خلال الشهر الفضيل، ما يجعله عرضةً للهشاشة والجفاف ويُفقده مظهره المُشرق. وفي التقرير التالي نصائح ووصفات طبيعية للعناية بشعرك خلال رمضان:

بعض النصائح التي عليك اتباعها للحفاظ على شعر صحيّ ونضر خلال شهر رمضان:

● ابتعدي عن أنواع الشامبو التي تدخل في تركيبتها المواد الكيميائية والكبريت، واستعيضي عنها بتلك الغنيّة بالفيتامينات والزيوت الطبيعية.

● تجنّبي استخدام مجفّف الشعر الكهربائي إلا في حالات الضرورة، لأن الحرارة العالية تؤدي إلى إرهاق الشعر وتلفه.

● استخدمي الزيوت الطبيعية كأقنعة للشعر، أو اختاري أقنعة من العلامات التجارية المتخصّصة بالعناية بالشعر، والتي تحتوي على مكوّنات مغذيّة لجذوره.

● عند الخروج من المنزل، احرصي على استخدام بخّاخ أو زيت يحتوي على مكوّنات تحمي الشعر من أشعة الشمس والعوامل الخارجية المضرّة به.

● تجنّبي تلوين الشعر خلال شهر رمضان، فشعرك بحاجة إلى الراحة والعناية ومكوّنات الصبغة ستضعفه حتى وإن كانت تركيبتها لطيفة.

● أكثري من تناول الخضار والفواكه وابتعدي عن السكريّات. فالغذاء السليم هو سرّ نضارة الشعر وصحّة الجسم بشكل عام.

وصفات منزلية للعناية بالشعر:

قناع الموز والأفوكادو

يحتوي الموز على كميّة غنيّة من الزيوت الطبيعية وكربوهيدرات البوتاسيوم والفيتامينات التي تعمل على ترطيب الشعر وتهدئة فروة الرأس، وبالتالي تحميه من مشكلة التساقط. أما الأفوكادو فهو غنيّ بالفيتامينات والنحاس والبوتاسيوم، ويساعد على تقوية الشعر من جذوره.

حضّري قناعاً مكوّناً من هاتين الثمرتين مع ملعقة طعام صغيرة من زيت الزيتون وبضع قطرات من زيت الخزامى. ضعي المكوّنات في الخلاّط الكهربائي ودعيها تمتزج جيداً حتى تحصلي على عجينة تستخدمينها كقناع على شعرك لمدة ربع ساعة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر والصابون البلدي.

قناع زيت الزيتون والعسل

يحتوي زيت الزيتون على مكوّنات طبيعية مرطّبة للشعر، وهو من أكثر أنواع الزيوت التي تُستخدم كحمّام علاجي للشعر الجاف والتالف. أما العسل فيحتوي بمكوّناته الطبيعية على مضادات الأكسدة.

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ضعي نصف كوب من العسل الطبيعي في الخلاّط الكهربائي وأضيفي إليه ربع كوب من زيت الزيتون ومحتوى كبسولة واحدة من الفيتامين E. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج لزج تستخدمينه في تدليك فروة رأسك، ثم اتركي شعرك منقوعاً به لمدة نصف ساعة قبل غسله.

نواة التمر

يحتوي التمر على كميات من الأحماض الأمينية والمكوّنات التي تعمل كمضادات للأكسدة، وبالتالي فإن تناوله خلال شهر رمضان سيعود بالفائدة على شعرك أيضاً حيث يعمل على تعزيز متانة جذوره وحمايته بالتالي من مشكلة التساقط.

حضري كمية من نوى التمور وحمّصيها في الفرن حتى يصبح لونها داكناً. اطحني النوى للحصول على بودرة ناعمة وأضيفي إليها كمية مناسبة من زيت الزيتون الطبيعي. امزجي المكوّنين جيداً وضعيهما في وعاء مغلق لمدة يومين قبل أن تستخدمي الخليط لتدليك فروة رأسك. استخدمي المزيج أيضاً كقناع تضعينه على شعرك لمدة نصف ساعة مرةً في الأسبوع.

أبرز مستحضرات العناية بالشعر:

● شامبو L’Oréal Serie Expert Lipidium Absolut Repair، يساعد في ترميم الشعر التالف.

● شامبو Pantene Total Damage Care 10 الغنيّ بالكيراتين، يساعد على حماية الشعر من التلف.

●قناع Phyto Intense Nutrition Phytoelixir، يحمي الشعر من الجفاف ويرطّبه من جذوره حتى أطرافه.

● قناع Redken Diamond Oil Dee Facets بتركيبة الزيت الغنيّة، يغذّي الشعر ويحميه من التلف.

● بخّاخ Wella Luxe Oil Reconstructive Elixir الغني بالكيراتين، يرطّب الشعر ويغذّيه من جذوره حتى أطرافه.

● شامبو Dove Intensive Repair خاص بالشعر المتعب، يمنحه الحيوية والنضارة ويحميه من الجفاف.

● شامبو Kérastase Resistance Bain Force Architecte الغني بالفيتامينات، يعزّز متانة الشعر ويحميه من التلف.

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