أفضل وأسهل 3 خلطات لإطالة الشعر خلال شهر رمضان

يحتاج الشعر إلى وجبات غذائية لإطالته وتقويته أسوة بالجسم خلال الشهر الفضيل، حيث يتأثر الشعر بطول فترة الصيام وقلة السوائل في الجسم فيتلف ويجف ومن هنا يأتي دور وصفات الطبيعة لترطيبه وإعادة إحيائه، ومن تلك الوصفات:

خلطة الثوم

قبل أن تتراجعي عن الفكرة بسبب رفضكِ لوضع الثوم على شعركِ، انصحكِ في البداية تجربة هذه الخلطة:

المكونات:

8 فصوص ثوم

ربع ملعقة من الزبدة

2 ملعقة مايونيز

2 ملعقة زبادي

طريقة التحضير:

في البداية قومي بهرس فصوص الثوم جيدًا ثم ضيفي إليها باقي مكونات الخلطة من زبادي ومايونيز وزبدة.

استمري في تقليب الخليط ودمجه حتى تحصلين على قوام ناعم.

بعد ذلك ضعي الخلطة على شعركِ مدة نصف ساعة، ثم اغسليه جيدًا عقب انتهاء الوقت بالشامبو.

كرري الوصفة مرتين إسبوعيًا حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة.

زيت اللوز والعسل

المكونات:

Advertisements

3 ملاعق عسل

كمية مناسبة من زيت اللوز

طريقة التحضير:

لن ترهقي كثيرًا أثناء استخدام هذه الخلطة، حيث أن مكوناتها بسيطة تعتمد فقط على خلط العسل وزيت اللوز معًا.

ليتم بعد ذلك وضعهما على الشعر مدة ساعتين، ثم يشطف بالشامبو جيدًا.

حبة البركة

المكونات:

علبة زبادي

حبة البركة مطحونة

ملعقة زيت زيتون

طريقة التحضير:

تختلف هذه الطريقة نوعًا ما عما سبقوها، فبعد خلط المكونات معًا ووضعها على شعركِ، ينبغي تغطيته بغطاء بلاستيك مدة ساعتين ونصف.

وحتى تحصلين على النتيجة المرجوة، قومي بتكريرها مرتين في الأسبوع مدة شهر كامل.

قد يهمك أيضا:تعرفي على عادات روتينية تقوي الشعر وتعيد كثافته

زيت السمسم نتائجه مذهلة على الشعر