طبيب يحذر من تناول "عجين" الكنافة والقطايف.. تعرف على أضرارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يرتبط شهر رمضان، بالعديد من العادات، لا سيما تناول الحلويات وأبرزها "الكنافة والقطايف"، فيما يميل البعض لتناولها "نيئة"، وهو ما يحذر منه الأطباء.

وقال الدكتور طارق يوسف، أخصائي أمراض الباطنة، لمصراوي، إن تناول "عجين" القطايف والكنافة، قد يسبب أمراض صحية مثل التلبك المعوي أو إصابة المعدة بالانتفاخ، أو عسر هضم، محذراً من تناولها بشكل مفرط أو الاعتياد عليها لأن ذلك من شأنه يصيب الجسم بالتهابات المعدة أو بما يعرف بـ"التخمة".

أما بالنسبة لتناول قطعة صغيرة فليس لها أضرار تذكر، وقف تأكيد أخصائي أمراض الباطنة، الذي أشار إلى أن الإفراط في تناول "عجين الحلويات"، له أخطار صحية أخرى مثل الإصابة بهشاشة العظام أو السمنة.

ونصح يوسف، عشاق تناول الأطعمة النيئة، بالتوقف عن تناول أي أطعمة أو حلويات وعصائر لبضعة ساعات.