انت الان تتابع تفاصيل خبر "قصة مسجد" بطاقة يومية من "الخليج 365" حول تاريخ المساجد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 09:52 مساءً - تنتشر المساجد في أرجاء العالم، فلا تخلو مدينة أو قرية تقريباً من مسجد أو جامع، يذهب إليه المسلمون في صلواتهم الخمس، وجمعهم، وأعيادهم.

ولكل مسجد من هذه المساجد قصة رافقته منذ حجر الأساس الأول الذي وضع له، فقد بنى الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل (عليهما الصلاة والسلام) الكعبة المشرفة التي تقع داخل المسجد الحرام، فيما بنى النبي سليمان عليه السلام المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وبنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ربما هذه قصص يعرفها الناس.

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ولكن مئات أو ربما آلاف المساجد الضخمة والأثرية والقديمة والرائعة البنيان، والتي تتوزع في كل القارات، لا يعرف عنها المسلمون الكثير.

خلال شهر رمضان المبارك نتعرف وإياكم في كل يوم، من خلال موقع "الخليج 365"، على قصة مسجد بقي شاهداً على حضارات وإرث إسلامي كبير.