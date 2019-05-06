بالصور والفيديو| آخرها إعلان لشركة اتصالات.. مناسبات جمعت دينا الشربيني وعمرو دياب

مناسبات عدة جمعت الثنائي عمرو دياب، ودينا الشربيني، فقد أصبح اسمهما مرتبطا ببعضهما البعض، منذ تداول شائعات ارتباطهما في الوسط الفني، وخارجه، حتى أعلن مصدر مقرب من دينا الشربيني، وجود علاقة عاطفية بينها وبين الهضبة عمرو دياب، ودلل على ذلك ظهورها المتكرر حتى أن بعض شركات الاتصالات استغلت تلك العلاقة العاطفية، وأظهرتهما جنبا إلى جنب في أحد إعلانات رمضان 2019، ويستعرض التقرير التالي أبرز المناسبات العامة التي ظهرها فيها.

فريق العمل

لعل هذا هو الظهور الأول أمام الجميع الذي أعلنه عمرو دياب بنشر صورة من كواليس فيلم كان من المقرر إنتاجه في صيف 2018، إلا أنه تم تأجيله، وظهر عمرو دياب في الصورة التي نشرها وهو محتضن دينا الشربيني مع فريق عمل الفيلم، وبسبب تلك الصورة أصبحت جملة "فريق العمل" ترند وتعني الشريك في العلاقة العاطفية.

فرح محمد إمام

بملابس كاجوال وسلسلة ظهر الفنان عمرو دياب محتضا دينا الشربيني في فرح النجم محمد إمام، والتقطت عدسات الكاميرات لهما صورا سويا، مع نجوم الفن، فيما بدا عمرو دياب محتضا دينا الشربيني.

تاتو كل حياتي

رغم أن التاتو لا يعد ظهورا عاما بين الثنائي، إلا أنه بمثابة إعلان من قبل دينا الشربيني أنه تجمعها علاقة عاطفية بالهضبة عمرو دياب، فقد رسمت تاتو يحمل اسم ألبوم عمرو دياب الأخير "كل حياتي"، على ظهرها، وكان واضحا خلال أحد المهرجانات التي أقيمت في صيف 2018، وتعمدت دينا الشربيني إظهاره للكاميرات.

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أعياد الميلاد

لعامين متتاليين كانت دينا الشربيني هي كلمة السر وراء الاحتفال مع عمرو دياب في أعياد ميلاده، وانتشرت حينها عدة لقطات ومقاطع مصور للثنائي خلال الاحتفال، وكانت بصحبته دوما فيما بدت عليهما السعادة واضحة وهما يحتفلان مع بعضهما البعض وسط الأصدقاء، ونفس الأمر تكرر من قبل عمرو دياب الذي احتفل مع دينا في عيد ميلادها.

إعلان شركة اتصالات

آخر ظهور للثنائي كان أمس، في ليلة الأول من رمضان 2019، حيث ظهرت دينا الشربيني في مشهدين خلال الإعلان مع عمرو دياب وهو بطل إعلان شركة الاتصالات، وفي البوستر الرسمي للإعلان ظهرت دينا بجانب عمرو.

يذكر أنه تكرر ظهور دينا الشربيني مع عمرو دياب في حفلاته الكثيرة داخل وخارج مصر، كما ظهرا في كثير من المهرجانات الفنية، ولا يزال نبأ ارتباطهما رسميا غير معلن، فقد حرص الطرفان على عدم التحدث عن تلك العلاقة للإعلام.

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