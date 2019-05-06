وجهت الراقصة دينا، رسالة للإعلامي تامر أمين، بعدما عرضت الإعلامية بسمة وهبة صورته، في فقرة تتعلق بالتعليق على الصور، خلال حلقة اليوم، من برنامجها "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس".
ونصحت دينا، "أمين"، بأن يزور طبيبا نفسيًا، موضحةً: "أعتقد إنه عنده شيزوفرينيا، وأغلب الإعلاميين لازم يروحوا من كتر الشغل والظهور".
كما عرضت الإعلامية بسمة وهبة صورة "علي"، نجل دينا، لتعلق الأخيرة باكية عليها وقالت: "معرفتش معنى الحب إلا معاه، ولو تعب بحس إني بموت، هو الحب الأكبر بالنسبة لي، ومقبلش غير إنه يكون أحسن حاجة في الدنيا، ونفسي يتجوز وأبقى جدة".
وعرضت مقدمة البرنامج صورة للفنانة فيدرا، وعلقت عليها دينا قائلةً، إنها تسببت في أذى كبير لها، وأضرت علاقتها بـ"حماتها" لأحد أزواجها السابقين، وتزوجت شقيقه.
وعن السيناريست تامر حبيب، قالت "دينا" إنه كان سعيدًا بالمشاركة معها في برنامج "الراقصة"، واصفةً إياه بالكاتب الرائع.
كانت هذه تفاصيل خبر دينا تبكي على الهواء بسبب ابنها: "نفسي الحب الأكبر يتجوز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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