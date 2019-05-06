بالصور| هل امتحان طلاب إعدادية قنا في سؤال "من كم سنة وأنا ميال ميال"؟

سادت حالة من السخرية بين طلاب الصف الثاني الإعدادي وأولياء الأمور في مركز أبو تشت شمال محافظة قنا، بعد تداول وجود سؤال في اختبار اللغة العربية فرع النحو والصرف، عن تحديد نوع كلمة "كم" في مقطع من أغنية عمرو دياب للمطرب "من كم سنة وأنا ميال ميال".
ونفى الدكتور، صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ما تم تداوله في ورقة امتحان على موقع التواصل الاجتماعي، عن وجود نقطة في قسم النحو من امتحان اللغة العربية للصف الثاني الاعادي في مركز أبوتشت، عبارة عن مقطع اغنية للفنان عمرو دياب نصها "من كم سنة وأنا ميال ميال".
وأضاف وكيل تعليم قنا، أن ورقة الامتحان لمادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي بتاريخ أمس 5 مايو، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لا بد من التحقق من الأمر.
بدورها، حصلت "الوطن" على ورقة الأسئلة، وبالفحص والبحث في الورقة تبين عدم وجو علاقة بين ما يتم تداوله بالورقة الأصلية.
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