دينا: تزوجت 9 مرات.. وخيرت الشاطر منعني من الرقص

قالت الراقصة دينا، إنها سبق لها الزواج 9 مرات، مضيفةً أنها لا تحب زواج الممثلين: "مش بصدقهم لما يتكلموا عن الحب أو الارتباط، والـ9 جوازات حلال ربنا"، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس".

وعرض أحد أفراد فريق عمل البرنامج "شيخ الحارة"، الزواج على دينا، وقال: "ما تيجي نتجوز وأبقى الـ10، وأبيع الدكتورة بسمة".

لترد عليه مقدمة البرنامج ممازحةً إياه، ومهددة بعدم الاستمرار في العمل بالقناة، وقالت: "الكلام ده هينزل ومراتك هتشوفها، وأقسم بالله لو اتمنتجت واتشالت من الحلقة مش هشتغل في القاهرة والناس تاني، خلي مراتك كيداهم تشوفك".

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وأفصح "شيخ الحارة"، عن سر آخر في حياة الراقصة دينا، حيث قال إنها تكتب الشعر، لترد الأخيرة معربة عن تعجبها الشديد من قوة معلوماته وسألته عن مصدرها.

كما كشف "شيخ الحارة"، عن سر آخر في حياة دينا، وقال إنها كانت ستشارك في بطولة فيلم "مستر كاراتيه" مع النجم الراحل أحمد زكي، وردت دينا، قائلةً: "كنت المفروض أشارك مكان نهلة سلامة، وكنت نازلة الصبح التصوير، المنتج قالي خليكي، والمخرج حبها واتجوزوا في نص الفيلم، وأخد صابونة.. زحلقوني".

كما تحدثت دينا عن فرح رفض الإرهابي خيرت الشاطر أن ترقص فيه، وقالت إنه عندما دخل الفرح رفض أن ترقص فيه، وذلك بالرغم من أنه كان زفافا مختلطا، حيث كانت مدعوة من العروس.

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