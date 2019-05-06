دينا تكشف حقيقة غيرتها من جوهرة: "لذيذة وجميلة بس متنفعش للرقص"

نفت الراقصة دينا، ما أثير عن غيرتها من الراقصة الجوهرة ووصفها بالفاشلة، مؤكدة: "النجاح حاجة والتفوق في الموهبة حاجة تانية".

وأضافت دينا، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس": "جوهرة قمر وجميلة ولذيذة، بس متنفعش للرقص، والروسيات كلهم قمرات".

وعن سبب شهرتها في مصر، قالت دينا: "عندها كاريزما ولطيفة مع الناس وده موضوع تاني خالص".

وعن برنامجها "الراقصة"، تحدثت دينا عن اختيار الأجانب بدلًا من المصريات، قائلةً إن المصريات كان مستواهن ضعيفًا: "اللي طلعتها كانت نجمة، لكن 60 مصرية طلع منه 7 راقصات بس، وكان في 3 بس يعرفوا إن للرقص تمرينات".

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وتابعت: "قال إنني أتاجر بجسدي، وطالبني بالابتعاد عن الرقص الشرقي، وأنا لم أكن مصدقة أن يصدر هذا الكلام من شخص كان صديقًَا ليه، كما أنه وصفني بالخلوقة لكنه أبدى اعتراضه على مهنتي لأنه كان يكرهها حسبما قال لي، وأعتقد أنه مصاب الشيزوفرينيا، وفي نهاية المطاف رضيت بالمصالحة معه".

وأشارت: "لكن المصالحة دي مشفتش غليلي، لازم يطلع يعتذر للراقصات ومهنة الرقص، لأننا قوة ناعمة وفننا بيسعد الناس".

وعن التكريم الذي حصلت عليه، أكدت: "كرمت في كل دول العالم ما عدا مصر، وأتمنى عمل نقابة للرقص، حفاظا على مستقبل الراقصات".

وردت دينا على تصريحات الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعدما هاجمها بسبب تصريحاتها بشأن اعتزامها تدشين مدارس لتعليم الرقص وسخريته من عيب خلقي في صوتها، وقالت: "هو عيّب عليّ ودي خلقة ربنا، وأنا بحب صوتي، وراضية بيه كله، وأعتقد إن الكلام ده مش من صفة النبلاء أو الشيوخ أو الأنبياء".

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