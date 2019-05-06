بعد الزعرورة.. أحمد فهمي عن لون عينه: "هنا الزاهد عضتني"

اعتاد الفنان أحمد فهمي، وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، على مشاركة متابعيهما بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل علاقتهما منذ إعلان خطوبتهما.

ونشر "فهمي" عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له، أظهرت عيناه بلونين مختلفين، مُعلقًا: "صحيت لقيت نفسي بعين سودا وعين خضرا، الظاهر هنا الزاهد عضتني".

وتفاعل العديد من متابعيه، مع الصورة التي حصدت 78 ألف تسجيل إعجاب، كان أبرزهم الفنانة آيتن عامر، واسما شريف منير، اللاتي علقن بوجوه ضاحكة.

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ومؤخرًا شاركت هنا متابعيها بصورة لأحمد فهمي، ظهر خلالها بتسريحة شعر "زعرورة"، بينما أكدت "هنا" أنها من اقترحت عليه "النيولوك" الجديد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة، حيث حظيت بالعديد من التعليقات والإعجاب.

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