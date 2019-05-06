ميجان ماركل والأمير هاري يستقبلان مولودهما الأول: ذكر بصحة جيدة

قالت وكالة "سبوتنيك"، إن الأمير البريطاني، هاري، أعلن أن زوجته ميجان ماركل، وضعت مولودهما الأول، وهو صبي في صحة جيدة، ولكن لم يتم إعطاء اسم للمولود بعد.
وتزوج هاري وميغان، قبل عام، وهما دوق ودوقة لـ"ساسكس"، بعد أن اعتزلت ميجان التمثيل، قبيل زواجها، وهي تبلغ من العمر 37 عاما، حيث تكبر زوجها الأمير بـ3 أعوام، والذي يبلغ من العمر 34 عاما، وهو ابن الأمير تشارلز، ولي العهد، والأميرة ديانا.
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