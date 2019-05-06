لهذه الأسباب احذر تناول الماء المثلج على الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-سمية عبد الهادي:

مع ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام شهر رمضان، يبدأ الصائمون إفطارهم على الماء المثلج لتعويض عطش اليوم.. ولا يعلم كثيرون أن في هذه العادة ممارسة خاطئة صحيًا.

وفي السطور التالية، يقدم لكم الخليج 365 مخاطر هذه العادة بحسب الدكتور حازم المصري، استشاري التغذية، وهي كالتالي:

1- يسبب الماء المثلج بعد الإفطار مباشرة الكبد بالضرر، إذ يسبب اضطرابات وضعف في أنزيمات الكبد.

2- يؤدي الماء المثلج إلى الإصابة بالتهابات الحلق، والرئتين والبلعوم والمريء.

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ونصح حازم المصري استشاري التغذية الصائمين باتباع هذه النصائح:

1- يفضل على الصائمين تناول المياه العادية غير المثلجة، وإن كانت باردة تكون بمعدل مقبول.

2- يجب ألا يزيد معدل تناول الماء عن 3 مرات خلال الإفطار، ولابد أن يكون الكوب المستخدم صغير الحجم.

3- يفضل استبدال الماء بالتمر مضافًا إليه الحليب، إذ يمد الجسم بمجموعة من الفيتامينات.