بالصور| قاموس جديد لأكلات رمضان: "الكنافة بيبي هير والقطايف كيوت لبس"

عبارات باللغة الإنجليزية، تحمل أسماء غير معتادة على أطعمة شعبية شهيرة في رمضان، تسببت في سخرية رواد "فيس بوك" و"تويتر"، بعد تداولها للعام الثاني على التوالي بالتزامن مع الشهر الكريم.

ويتضمن "قاموس الأكلات الرمضانية" ما يلي.

- الكنافة "بيبي هير".

- القطايف "كيوت لِبس".

- خزين رمضان "رمضان بوكس".

- بلح الشام "جولدن فيجر".

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بالصور فنانة شهيرة تتحول إلى عارضة أزياء "محتشمة" في رمضان

تعليقات "كوميدية" دوّنها نشطاء التواصل الاجتماعي على "تقليعة أسماء أكلات رمضان"، أبرزها: "دي أسماء أفلام رومانسية مش وجبات في شهر الصيام خالص"، وقال آخر: "أفهم من كده إنّ أختي عملتلنا بيبي هير بالقشطة على السحور"، وزاد آخر: "يا جماعة ركزوا في العبادات، بلا كيوت لبس بلا جولدين فيجر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها "تقاليع" على مسميات أكلات مصرية، إذ أطلق البعض على الطعمية "جرين برجر"، و"الحرنكش" "جولدين بيري"، و"الفسيخ" "ياكي فيش".

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