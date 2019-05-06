رغم قضية الطلاق.. سارة نخلة لأحمد عبدالله: "بتمناله بنت تشيله على دماغها"

وجّهت سارة نخلة، ملكة جمال سوريا السابقة، زوجة الفنان أحمد عبدالله، رسالة للأخير بمناسبة شهر رمضان، ولم تسلط خلالها الضوء على المشكلات القائمة بينهما، والتي وصلت لبلاط المحاكم، بل اكتفت بشكره وتسليط الضور على اللحظات الفارقة التي عاشاها سويًا، متمنية لهما السعادة.

ودوّنت نخلة عبر حسابها على "فيس بوك": "بمناسبة إنّ ده أول رمضان وأنا سنجل بعد أربع سنين وكام شهر زواج، انتهت بكامل إرادتي، بتمناله ربنا يوفقه ويسعده وبرضو مهما كان ومهما حصل ومهما كنت متضايقة عشان الحوار طول ومنتهاش بهدوء، وعشان لسّه مش راضي يطلق لغاية النهارده، بس العشرة والعيش والملح بتخليني أتمناله كل خير في حياته، ربنا يعوضه ويبعتله بنت تانية تقدر تسعده وتهنيه وتشيله على دماغها، وتبقى أحسن مني كمان".

وأضافت ملكة جمال سوريا السابقة: "عشنا أيام صعبة وحلوة ومتعبة، ضحكنا وبكينا في حضن بعض، ابتدينا من الصفر وأقل، أحيانا كتير عدت علينا أيام مش سهلة خالص، انكسرنا مع بعض ووقفنا تاني مع بعض، عشنا أيام نجاح وصعود حلوة عمرها ما تتنسي، والحمد لله بشهادة الدنيا كلها وبشهادته برضو كان وشي حلو عليه، وقدمي كان قدم خير، ويارب يفضل الخير مرافق دربه بعد ما أنا مشيت ولآخر العمر".

وزادت نخلة: "حاولت أعدي كتير عشان المركب تمشي، بس ربنا كاتب إنّ المركب تقف في نفس اليوم اللي اتقابلنا فيه بعد 4 سنين بالظبط باليوم وبالدقيقة، أنا مش هتكلم تاني في حياتي الشخصية أبدا، وحبيت يكون ده آخر بوست في الموضوع ده، أنا ماشية في قضية الطلاق وقريب الموضوع يخلص إنّ شاء الله، إحنا بنتقابل في أي لوكيشن عادي، إحنا في الآخر زملاء وأصدقاء قبل ما نكون زوجين في يوم من الأيام، أكن له كل الاحترام، أنا وهو ما اتفقناش وبس وكل حاجة قسمة ونصيب".

وأتمّت ملكة جمال سوريا السابقة منشورها: "لأول مرة هفطر لوحدي واجهز الفطار لنفسي واتفرج على شغلي، أكيد في غصّة إنّي بعيدة عن أهلي بشتغل وبعافر، بس إنّهم فخورين بيا وفرحتهم بس يشوفوا اسمي على التلفزيون أكتر حاجة بتفرحني وبتنسيني التعب وكل سنة وانتوا طيبين يا رب".

Advertisements

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قضت مؤخرًا، ببراءة الفنانة السورية سارة نخلة، من تهمة الاعتداء بالضرب على والدة زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، المجني عليها حنان البمبي، يوم 17 أكتوبر العام الماضي، داخل شقة بمنطقة دريم بأكتوبر.

ونشرت "سارة" حينها عبر حسابها الشخصي صورة لها، وعلقت عليها: "الحمد لله رب العالمين على البراءة من ظلم وافتراء وكيد الحموات، وعقبال الطلاق يا رب بعد عذاب ست شهور لسه مستنية حكم المحكمة، بشكركم من جوا قلبي على كل دعوة وكل كلمة حلوة اتقالت، وربنا يقدرني أبقى عند حسن ظنكم".

بعد الحكم بالبراءة.. القصة الكاملة للاتهامات بين سارة نخلة وطليقها أحمد عبد الله

​