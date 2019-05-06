بينها أحزمة الخصر و"الكابات".. 6 إكسسوارات ستجعل إطلالتك بليلة العمر أكثر جمالاً!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلق الأمر بحفلات الزفاف، غالبًا ما يتم التركيز بشكل كبير على الفستان، ولكن لا يمكن أن تكتمل إطلالة العروس من دون الإكسسوارات المناسبة، ومهما كان أسلوبك - سواء كان بسيطًا أو بوهيميًا أو كلاسيكيًا – فالزينة الإضافية تنقل مظهرك إلى المستوى التالي من الأناقة.

وخلال أسبوع أزياء العرائس في الشهر الماضي، تمكنّا من رصد العديد من اتجاهات الإكسسوارات التي سيطرت على المدرجات، من ربطات الرأس الجريئة، والأقراط الجذابة، وأحزمة الخصر، تعرفي عليها:

أحزمة الخصر

في الوقت الذي اعتادت فيه العرائس على استخدام أوشحة الحرير والدانتيل الرقيقة المزخرفة لربط الفستان على مستوى الخصر، شهدنا هذا العام ظهور أحزمة جريئة وعريضة ومرتفعة على الخصر، تضفي لمسة جريئة ومميزة على الفستان، ولحسن الحظ، معظمها قابل للإزالة للحصول على أقصى درجات التنوع.

ربطات رأس جريئة

كانت ربطات الرأس صيحة ضخمة ورائجة في مشهد الموضة هذه السنة، ويبدو أن هذا الإكسسوار سيشق طريقه إلى خزانة العروس، وذلك بفضل تفاصيله الجميلة مثل تطريزات اللؤلؤ والأزهار والألماس، كما أنها مثالية لتجعل أي تصفيفة شعر تبدو أنيقة بشكل ملفت للأنظار.

مشابك شعر جميلة

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لم تكن ربطات الرأس هي الاتجاه الوحيد لإكسسوارات الشعر الذي احتضنته العلامات التجارية هذا العام، فقد زيّنت مشابك الشعر أجمل تسريحات الشعر خلال أسابيع الموضة، وتأتي بأنماط مختلفة منها المزينة باللآلئ والخرز والألماس، هذه الأخيرة ستضفي لمسة رائعة على مظهر العروس.

الكابات

تضفي الكابات لمسة درامية وساحرة على مظهر العروس، و ربما كانت في دائرة الضوء خلال السنوات القليلة الماضية، لكننا نشهد هذا العام ظهور أنماط طويلة جدًا وشفافة وملفتة للأنظار، ومن المتوقع أن تحل محل الطرحة الكلاسيكية.

نظارات شمسية

أصبحت النظارات الشمسية أكثر شعبية في صفوف العرائس أكثر من أي وقت مضى، خاصة بالنسبة للعروس التي ترغب في التقاط صور رائعة وممتعة.

أقراط لافتة للنظر

من أقراط الهوب الدائرية الضخمة المصنوعة من اللؤلؤ إلى الأقراط المتدلية بنمط المينيماليست والأقراط المزخرفة بالأزهار، أصبحت الأقراط الجريئة والرائعة في مركز الصدارة هذا العام.