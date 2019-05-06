مستحضر "ثوري" في عالم التجميل بتوقيع "ديور"

أصبح "DIOR BACKSTAGE AIRFLASH SPRAY FOUNDATION"، الثوريّ، منذ إطلاقه عام 2005، أيقونة في عالم مستحضرات التجميل. وقد نال هذا المستحضر الكلاسيكي الضروريّ لدى خبراء الماكياج شعبية هائلة منذ إطلاقه.

استوحي هذا المستحضر من تقنيات المرذاذ الهوائيّ التي يستخدمها خبراء الماكياج المحترفون وراء الكواليس، وقد تمّ تصميم مستحضر الأساس البخاخ الفريد ليؤمّن النتائج التي يوافق عليها خبراء الماكياج، إذ يؤمّن تغطية مثالية، مشرقة وعاكسة للضوء مع مفعول يدوم 12 ساعة. ويتمّ استكمال هذا الروتين الجمالي من خلال DIOR BACKSTAGE AIRFLASH RADIANCE MIST، أوّل برايمر ومعزّز للإشراق ورذاذ لتثبيت الماكياج في مستحضر واحد، وقد تحوّل DIOR BACKSTAGE AIRFLASH إلى مستحضر ضروريّ ضمن مجموعة مستحضرات الأساس الكاملة لـ DIOR MAKEUP.

وفي هذا الموسم سيطرح DIOR BACKSTAGE AIRFLASH مجموعة ألوان إضافية لتركيبات مستحضرات الأساس البخاخة Spray Foundation ورذاذ التألّق Radiance Mist لتلبية احتياجات مستحضر الأساس للمزيد من ألوان البشرة.

إطلالة مثالية خالية من الشوائب مع DIOR BACKSTAGE AIRFLASH SPRAY FOUNDATION

هذا السائل الفائق الخفّة مشبع بالعناصر الملوّنة العاكسة للضوء وبمزيج فريد من الزيوت، وهو يمتزج بسلاسة مع البشرة لضمان تأثير المرذاذ الهوائي الطبيعي الخالي من الشوائب والقابل للتكثيف الذي يعزّز الإشراق على الفور. خضّي العبوة لـ 5 ثوانٍ قبل وضع المستحضر. بعد إغماض العينين، يتمّ رشّ Airflash بشكل Z من أعلى الوجه إلى أسفله. وللحصول على نتائج مثالية، يتمّ رشّ Airflash على فرشاة Dior Buffing Brush ووضع المستحضر بحركات دائرية صغيرة على الوجه.

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البرايمر DIOR BACKSTAGE AIRFLASH RADIANCE MIST

مستحضر ثوريّ لا غنى عنه ضمن مجموعة المستحضرات الخاصة بخبراء الماكياج المحترفين أو خبراء الماكياج الذي يطمحون إلى الاحتراف.

ويُعتبر DIOR BACKSTAGE AIRFLASH RADIANCE MIST أوّل برايمر ومستحضر يجعل البشرة مثالية مع بخاخ مثبّت للماكياج ضمن تركيبة واحدة. إذ يعمل البرايمر وبخاخ التثبيت 3 في 1 كمعزّز للإشراق وهو يضمّ المعادن المنشّطة للبشرة، وحمض الهيالورونيك الذي يعزّز الحجم، والبوليمرات التي تجعل المفعول يدوم طويلاً، والعناصر الملونة العاكسة للضوء من أجل تحضير البشرة وتثبيت الماكياج وإضفاء اللمسات المصحّحة عليه. يتوفّر المستحضر بلونين ليتلائم مع البشرة البيضاء والبشرة الحنطيّة إلى الداكنة. يمكن استخدامه وحده على البشرة المجرّدة للحصول على طبقة رقيقة من التألّق والإشراق الملوّن، أو كطبقة أساس قبل وضع مستحضر الأساس Airflash Foundation، أو كبخاخ للتثبيت يمكن استخدامه طوال اليوم بعد وضع الماكياج.

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