إياكم والإفطار مباشرة على مشروبات غازية.. تعرف على خطورتها والبديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سمية عبد الهادي:

مع دخولنا في أول أيام شهر رمضان الكريم تبدأ الأسر المصرية والعربية تحضير العصائر على موائد الشهر الفضيل.. لكن؛ هل الأفضل صحيًا للصائم أن يفطر على مشروبات غازية أم عصائر رمضانية؟.. الدكتور إسحق مراد، أستاذ مساعد التغذية بمعهد البحوث التكنولوجية للأغذية يجيب على هذا السؤال:

في البداية قال؛ يُفضل أن يتم تناول المشروبات الطبيعية مثل قمر الدين، أو المشروبات الأخرى كالجوافة والمانجو والفراولة، وذلك لأنها تحتوي على:

- مجموعة من الفيتامينات التي تفيد الجسم، إذ يشمل عصير الجوافة على فيتامين "سي" الذي يفيد الجلد والبشرة ويمنحهما النضارة.

- تمد الجسم بالماء، مما تقلل فرص الشعور بالعطش، ولكن يفضل تناولها بنسب معتدلة، وعدم الإكثار.

- وجود الأملاح في المشروبات الطبيعية أو الرمضانية مفيد، لاحتياج الجسم لها، ولكن يفضل أيضا أن يكون بنسبة قليلة.

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- تنظم المشروبات الرمضانية حركة المعدة والأمعاء.

وحذر إسحق، من تناول المشروبات الغازية على الإفطار مباشرة، وإن كان ضروريًا يجب أن تكون بنسبة قليلة وذلك بسبب.

- احتوائها على نسبة عالية من السكريات، التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

- تسبب انتفاخ لاحتوائها على نسبة عالية من الغازات.

- الإكثار منها يؤدي إلى هشاشة العظام لأنها تتضمن على حمض الفوسفوريك.

ونصح أستاذ مساعد التغذية بمعهد البحوث ضرورة تناول الماء بعد الانتهاء من وجبة الإفطار، كما وجه بأهمية المشي أيضًا والإكثار من تناول "السلطة الخضراء" التي تقدم تأثيرًا إيجابيًا على الجهاز الهضمي.