العرقسوس سلاح ذو حدين.. 21 فائدة وممنوع تناوله في 7 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر
يعتبر العرقسوس من المشروبات الأساسية في شهر رمضان، حيث يحرص البعض على وجوده في وجبة الإفطار كأحد أنواع العصائر إلى جانب البلح والسوبيا، ولكنه سلاح ذو حدين فبالرغم من فوائده الكثيرة لكنه يتسبب في بعض المضاعفات عند تناوله بكميات كبيرة
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