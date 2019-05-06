"لبس فسفوري وأكتاف مروحة".. عباءات "غير تقليدية" للمشاهير في رمضان 2019

تصميمات جريئة و"غير تقليدية"، أطلّت بها الفنانات والإعلاميات في الوطن العربي، احتفالًا بقدوم شهر رمضان، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

"هن" رصد أبرز العباءات ذات التصميمات المختلفة، التي ظهر المشاهير بها، وهي كما يلي.

إيمان رياض

أطلّت الإعلامية إيمان الخولي بعباءة فاتحة الللون ذات نقوش ذهبية، تتميز بأكتاف عريضة مروحية، ونشرتها إطلالتها عبر حسابها على "فيس بوك"، على هامش تقديمها أولى حلقات برنامجها "من القلب للقلب" على قناة "إم بي سي مصر".

دنيا بطمة

اختارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الظهور كـ"موديل"، بعباءة فسفورية اللون وفضفاضة، مزينة بنقوش بسيطة، من توقيع دار أزياء محلية، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، لتنقسم التعليقات بين الإعجاب بالإطلالة والانتقاد للونها "الجريء"، الذي لا يتناسب مع شهر رمضان، على حد وصفهم.

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شيماء حافظ

لفتت الإعلامية شيماء حافظ الأنظار بإطلالة رمضانية "مختلفة"، إذ ارتدت عباءة خضراء دون "أكمام"، مزينة بـ"ورود" متعددة الألوان، وحزام عريض يحمل لون الإطلالة ذاتها، والتي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام".

رضوى الشربيني

ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني بعباءة تشبه "الجلباب"، بلون أزرق ونقوش بينة اللون، فضلًا عن أنّها تلمع كأنها مصنوعة من "القطيفة"، وهي قماشة شتوية لا تتناسب مع طقس شهر رمضان الحالي، فضلا عن رابطة عنق تحمل لون الإطلالة ذاتها.

وعلقت "الشربيني" على إطلالاتها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة": "عباية ستايل... هتوحشونَي"، في إشارة منها إلى توقف إذاعة برنامجها النسائي "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة"، خلال رمضان، على أنّ تستأنف عملها بعد انقضاء الشهر الكريم.

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