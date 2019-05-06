نشرت الصفحة الرسمية لفضائية القاهرة والناس، الإعلان الترويجي للحلقة الثالثة من برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، إذ تحل الفنانة أيتن عامر ضيفة بهذه الحلقة، للحديث عن مشوارها الفني وحياتها الشخصية.
وأظهر "البرومو" بعض اللقطات المثيرة خلال الحلقة، إذ بكت الفنانة تارة وبدت منفعلة وأكثر عصبية تارة أخرى.
وطرحت "وهبة" على الأخيرة سؤالًا قالت فيه: "لو محمد عزالعرب خيّرك بين البيت والشغل"، لترد آيتن على الفور: "هختار شغلي".
وكانت الفنانة آيتن عامر، احتفلت بزفافها على مدير التصوير محمد عز العرب في 2015، ورزقت منه بطفل وطفلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر: "لو جوزي خيرني بين البيت والشغل هختار شغلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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