لبنى أحمد تُؤكّد على أنّ "اللؤلؤ" يُخلّصك مِن الأفكار السلبية

كشفت استشاري الطاقة الحيوية والكريستال لبنى أحمد عن فوائد اللؤلؤ، وقالت: "يقلل ارتداء حجر اللؤلؤ من الأثر السلبي لكوكب القمر فهو يساعد من يرتديه على التخلص من الأفكار السلبية، كما أنه يحثه على التفكير بشكل إيجابي، وله فعالية وجدارة في تعميق بعض المشاعر مثل الثقة والحب والاهتمام بين الزوجين، وإذا كان موقع القمر غير مناسب في برج شخص ما الفلكي، فإن ارتداء حجر اللؤلؤ سيساعد على التصدي لهذا الأمر".

واستطرت حديثها قائلة إن هذا الحجر يساعد على علاج بعض أنواع الأمراض المختلفة المرتبطة بالإناث، وإذا كنت ممن يعانون من مشكلة الأرق، فطبقا للأساطير حجر اللؤلؤ يساعد على علاج ذلك الأمر، بالإضافة إلى أنه يوفر النوم السلمي الهادئ، ويساعد على الحصول على الشعور بالراحة والتخلص من التوتر والقلق والضغط، ويقال إن ارتداء حجر اللؤلؤ يشعر الشخص بزيادة مفاجئة في ثقته بنفسه، ويجلب الرخاء والرفاهية في حياة مرتديه".

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وأكدت أن هذا الحجر الأنيق يسمح لمرتديه أن يكون مبدعًا، فإذا كنت تعمل في إحدى الوظائف التي تحتاج إلى الإبداع، فعليك بارتداء حجر اللؤلؤ، وإذا كنت تبحث عن الجمال فإن ارتداء حجر اللؤلؤ يزيد من جمال مرتديه العام، وإذا كنت تعاني من ضعف ذاكرتك، فعليك بحجر اللؤلؤ، لأنه معروف بتقويته للذاكرة، وبالتالي، قد ترتديه في فترات الامتحانات الدراسية وغيرها من الفترات التي تحتاج فيها الذاكرة بشكل كبير، كما أنه يرقق القلب ويوصف لمن يعانون من قسوة القلب.

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