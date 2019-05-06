الإكسسوارات البدوية موضة رمضانية بلمسات عصرية

تعدّ قطع الإكسسوارات ذات الطابع البدوي من التصميمات المميزة وكانت تصمم من الفضة، لكن اليوم يمكن تصميمها مع بعض المعادن الأخرى لتكون أقل في السعر لكنها تحتفظ بنفس الروح المميزة للموديلات.

تتصدّر قطع الإكسسوارات البدوية في رمضان المشهد بأناقة، وذلك لأنها تتماشى مع موديلات العباءة السوداء وباقي تصميمات المحجبات الأخرى.

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وتكون الألوان الزجاجية أحد العناصر الأساسية التي يمكن أن تضفي على الموديلات أناقة وتجعلها تتناسب مع كثير من موديلات الملابس، وتدخل العملات المعدنية في التصميمات لتضفي على الموديلات لمسات تراثية وفخامة عريقة.

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ويمكن دخول قطع من الجلود والخيوط الملونة لتضفي لمسات من الموضة على التصميمات الفضية لتكون أكثر أناقة وتلائم المناسبات الرمضانية.

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