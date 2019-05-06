السعرات الحرارية للأطعمة الرمضانية.. القطايف 250 سعرا

ترتبط سفرة شهر رمضان المُبارك بالعديد من أطباق الحلوى والعصائر، على رأسها "القطايف" والكنافة وقمر الدين والتمور وغيرها، فضلا عن المقبلات مثل ورق العنب، والسمبوسك.

ويتجنب أصحاب الريجيم عادًة تناول تلك الأصناف، خوفًا من زيادة الوزن، لذا يفضل معرفة السعرات الحرارية لتلك الأطعمة قبل تناولها.

وكان إسلام إدريس مسؤول صفحة "سفاح الفات" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والمعنية بالتوعية الصحية، نشر السعرات الحرارية لعدد من الأطعمة والمشروبات التي يكثر تناولها في رمضان، لتحذير الناس من عدم الإسراف فيها خلال الشهر الكريم.

- عصير قمر الدين 300 سعر للكوب الواحد.

- قطعة واحدة من التمر 20 سعرا.

- زلابية 50 سعرا للقطعة الواحدة.

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- محشي ورق عنب 390 سعرا حراريا لكل 6 أصابع.

- البقلاوة 145 سعرا حراريا للقطعة.

- بسبوسة 520 سعرا حراريا لكل 100 جرام.

- الكركدية 90 سعرا حراريا للكوب.

- قطايف 250 سعرا حراريا للقطعة الواحدة.

- سمبوسك 10 سعرات حرارية للقطعة.

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