بالفيديو| كريمة يوضح فضل الشهر الكريم في "فتاوى رمضانية"

تحتاج الأمهات المسلمات إلى تنشئة أبنائهن وتعليمهم فضل شهر رمضان، لتشجيعهم على الصيام وتأدية العبادات والنوافل، والتقرب إلى الله.

يتحدث الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في برنامج "فتاوى رمضانية" المذاع على "الوطن تي في"، عن أهمية "رمضان"، راصدًا أبرز ما يميز الشهر الكريم، قائلًا:

- قال رسول الله: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، وفي حديث آخر: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، كما ذُكر في حديث نبوي: "من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، ما يدل على ضرورة التضرع والتعبد خلال الشهر الكريم.

- بدأت الدعوة للإسلام في شهر رمضان، حين تحدّث الرسول محمد مع سيدنا جبريل في غار حراء.

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- اُنزل القرآن الكريم في شهر رمضان، إذ ذُكر في الآية رقم 185 من سورة "البقرة": "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن"، والآية رقم 3 من سورة "الدخان": "إنا أنزلناه في ليلة مباركة"، ما يبرهن على فضل الشهر الكريم، الذي أنزلت بداية الـ114 سورة القرآنية به.

"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله عن التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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