طريقة عمل عجينة القطايف في البيت

القطايف من الأكلات التي يتميز بها شهر رمضان، إذ تقدمها الأمهات للأطفال ضمن وجبه الإفطار أو "صنف حلو". ولتجنب أضرار الأكلات الجاهزة، نقدم لك طريقة عمل عجينة القطايف السهلة في البيت. المكونات 2 كوب دقيق رشة ملح ملعقة صغيرة سكر ملعقة خميرة ملعقة لبن بودرة ماء للعجن Advertisements الطريقة يمزج الدقيق مع الملح واللبن البودرة جيدا والخميرة والسكر. يضاف الماء للمزيج السابق ويتم التقليب حتى التخلص من تكتلات الدقيق. تترك العجينة لتخمر لمدة نصف ساعة. يصب العجين في مقللة ساخنة مدهونة بالزيت. تترك دون التقليب حتى تظهر الفقاقيع ويختفي العجين. يجهز الحشو، الحلو أو الحادق ثم تقلى وتقدم. ​

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