"بتنفسني على جوهرة".. كيف تدور حلقة دينا في "شيخ الحارة" الليلة؟

أعلنت الإعلامية، بسمة وهبة، أنّ الراقصة دينا ضيف حلقتها اليوم من الموسم الجديد لبرنامجها "شيخ الحارة"، المُقرر عرضه في تمام الساعة الـ6:40 على فضائية "القاهرة والناس".

ونشرت وهبة صورة من الحوار، ظهرت خلالها مرتدية عباءة واسعة باللون الأزرق، مُطعمة ببعض التطريزات الذهبية، مع تسريحة شعر كلاسيكية، في حين تألقت الأخيرة بعباءة بيضاء، منقوشة، وفضفاضة، معتمدة على الشعر المنسدل.

ومن المُقرر أنّ تكشف حلقة اليوم من "شيخ الحارة" العديد من الأسرار التي تخص الراقصة، أبرزها علاقتها بابنها الوحيد "علي"، وحقيقة زواجها الأخير، كما تتحدّث عن أدائها مناسك العمرة مؤخرًا، والانتقادات التي تعرض لها حينها.

وأظهر الإعلان الترويجي بعض الأسئلة الجدلية التي طرحتها وهبة على دينا، إذ واجهتها بعلاقتها مع الراقصة الروسية جوهرة، قائلة: "انتي بتنفسني من جوهرة، وقولتي عليها إنّها فاشلة"؟.

كما طرحت الإعلامية سؤالًا آخر، قائلة: "تامر أمين قال إنك بتّاجري بجسمك"؟، وظهرت الراقصة في عٍدة لقطات من الحلقة وهي منفعلة.

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جدل سابق بين الثنائي بسبب العُمرة والزواج:

وكان الثنائي أثارا الجدل مؤخرًا، بعد أنّ قابلت "وهبة" الأخيرة، في المملكة العربية السعودية، أثناء قضاء دينا مناسك العمرة، وفجّرت الإعلامية خلالها مفاجأة عن خطبة الأخيرة، إذ نشرت صورة عبر حسابها على "إنستجرام" مع دينا، وظهرت الأخيرة بعباءة سمراء فضفاضة وحجاب باللون ذاته، وجوارب بيضاء، وهي ترتدي دبلة.

وعلقت "وهبة" على الصورة قائلة: "ألف مبروك يا دينا.. جيتي لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة، الله يسعدك ويوفقك، ونورتي جدة ونورتي بيتي، ومبروك مبروك مبروك، يا عروسة النيل".

وتفاعل العديد مع الصورة، متبادلين التهاني والمُباركات، إلا أنّ الثنائي خرج فيما بعد لنفي الشائعات، إذ قالت دينا لـ"الوطن" آنذاك: "زرت بسمة في منزلها بمدينة جدة، لأبارك لها على زواج ابنها، وأطلعتني على شبكة الأخير، وكان منها الخاتم الذي أثار جدلا".

وسخرت الفنانة من شائعة زواجها بقولها: "هو فيه حد هيتجوز بالعباية وشراب أبيض في رجله".

وعن رأيها في تعليق "عروسة النيل" التي أرفقته بسمة في تعليقها، ما أعطى انطباعًا عن زواج دينا في السعودية، ردت قائلة: "هي كناية عن كوني مصرية، لكن الناس فهمت غلط عشان عاوزة تفهم غلط، لأنهم عاوزين يلاقوا لي أي حاجة غير إني رحت السعودية بسبب العمرة".

ومن جانبها، نشرت "وهبة" بثا مباشرا من حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "إمبارح نشرت صورة للفنانة دينا وهي لابسة خاتم، وقلت لها ألف مبروك يا دينا، جيتي لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة، والناس افتكرت إنها اتجوزت".

وتابعت: "ده مش جواز ده خاتم النيل بتاع الحياة، مالوش قيمة، ودينا لاقته وهي بتأدي العُمرة"، وأضافت: "الفنانة لم تتحجب أو تعتزل".

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