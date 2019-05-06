أسباب صداع الصيام وعلاجه

يعاني الكثيرون من الصداع خلال نهار رمضان، ويقول الدكتور هشام أحمد أخصائي أمراض الباطنة لـ"هن"، إنّ هناك اسباب كثيرة وراء الشعور بالصداع مع الصيام، بينها فقدان الجسم للكثير من المياه، مع ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف أخصائي الباطنة أن من أسباب الصداع الجوع الشديد. شمّ روائح شديدة تؤثر على جيوب الأنفية. قلة شرب السوائل واحتياج الجسم لها. هبوط ضغط الدم. Advertisements عدم تناول الخضروات الكافية في فترة الإفطار وحتى السحور. تناول الأكلات الدسمة في وجبة الإفطار أحد أكبر الأسباب التي تؤدي إلى الصداع النصفي خلال الصيام. وضع السماعات باستمرار في الأذن. ممارسة الرياضة والتعرض للشمس خلال نهار رمضان من أسباب الصداع النصفي. ​

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