يعاني الكثيرون من الصداع خلال نهار رمضان، ويقول الدكتور هشام أحمد أخصائي أمراض الباطنة لـ"هن"، إنّ هناك اسباب كثيرة وراء الشعور بالصداع مع الصيام، بينها فقدان الجسم للكثير من المياه، مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف أخصائي الباطنة أن من أسباب الصداع
الجوع الشديد.
شمّ روائح شديدة تؤثر على جيوب الأنفية.
قلة شرب السوائل واحتياج الجسم لها.
هبوط ضغط الدم.
عدم تناول الخضروات الكافية في فترة الإفطار وحتى السحور.
تناول الأكلات الدسمة في وجبة الإفطار أحد أكبر الأسباب التي تؤدي إلى الصداع النصفي خلال الصيام.
وضع السماعات باستمرار في الأذن.
ممارسة الرياضة والتعرض للشمس خلال نهار رمضان من أسباب الصداع النصفي.
كانت هذه تفاصيل خبر أسباب صداع الصيام وعلاجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.