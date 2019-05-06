بالصور| فنانة مغربية تتحول إلى عارضة أزياء "محتشمة" في رمضان

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بالتوجه إلى مجال عروض الأزياء، وشاركت جمهورها بإطلالاتها كـ"موديل"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". وظهرت بطمة بـ3 إطلالات "محتشمة" من توقيع دار أزياء مغربية، ممثلة في عباءة رمضانية طويلة بلون أخضر فسفوري، ونقوش متعددة الألوان حول منطقة الصدر، وفستان فضفاض قاتم اللون ذات لمعة فضية، فضلًا عن ارتدائها سترة زرقاء متوسطة الطول، مزودة بـ6 أزرار فضية. واختارت الفنانة المغربية الظهور بـ"مكياج" سموكي ثقيل وضعته بنفسها، فضلا عن عدسات لاصقة زرقاء اللون. وقوبل منشور بطمة بتفاعل واسع بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، إذ حصدت المواد المصورة أكثر من 33 ألف تسجيل إعجاب خلال الساعات الماضية، ومئات التعليقات بين المعجب بالإطلالات والمنتقد لها، أبرزها: "مانقدرش نلبس هذا اللون الفسفوري في رمضان إلا لو في البيت لوحدي"، و"الأزياء كتير حلوة"، و"ارحمي وجهك شوي من المكياج". Advertisements إطلالات "محتشمة وببطانة" للفنانات في رمضان.. والمتابعون: "شوفتي وشك نوَّر إزاي" وهنأت بطمة متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك، بنشر صورة لها بفستان لامع فاتح اللون، معلقة: "رمضان كريم على كل أمة سيدنا محمد". ​

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