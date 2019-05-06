هل تندثرُ صيحة ألوان النيون هذا الصّيف؟ هذه النّجمة تحتضنها دائمًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنتِ تعتقدين أنّ شعبيّة النيون قد تنتهي قريبًا، فإنّ أحدث إطلالة للنّجمة زوي كرافيتز، تثبت العكس، حيث تجوّلتْ النّجمة البالغة من العمر 30 عامًا، في شوارع لوس أنجلوس، مُعتمدة تسريحة شعر الضّفائر القصيرة والنظّارات الشّمسيّة ذات العدسات الصّغيرة.

وحملتْ زوي، حقيبة ميكرو خضراء شاحبة من "By Far"، مع بنطلون النيون، وكروب توب أبيض، وسترة قميص أسود، وأنهتْ إطلالتها بمعطف طويل، من جلد الغزال، بلون الكاميل، وزوج من أحذية كعب الهرّة.

وارتدتْ الممثلة الشّابّة العديد من القطع بظلال النيون، طوال الأسبوع الماضي، حيث أطلّتْ بسترة بالياقة المدورة باللّون الأصفر المشرق، تحت سترة بلايزر بُنيّة داكنة في مؤتمر صحفيّ، لمسلسل "Big Little Lies Season 2"، يوم السبت الماضي.

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وكما أثبتتْ العارضات المؤثّرات، مثل إيميلي راتاجكوسكي، وكايا جربر، أنّ البناطيل والبدلات ما زالتْ رائدة في الأشهر الأكثر دفئًا، ومع قرب انتهاء موسم الرّبيع ما تزال موجة النيون الأخضر قويّة. وسواءً كنت مستعدّة لدمج النيون الأخضر في إطلالتكِ، أو ترغبين في تجربة ظلال الأخضر أكثر رقّة.