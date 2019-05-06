محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
استلهمت زينة تصاميم هذه المجموعة من الفلكلور التركي والاوزبكستاني و الثقافة آنذاك لتجمع ما بين الترف المطلق والاعتدال، أما بالنسبة لإمرأة زينة زين، فهي تقليدية بطريقة عصرية، مليئة بالثقة وتجسد الروح النابضة لشهر رمضان الكريم، تتألق بالعباءات الطويلة و القفطانات الواسعة. تمتاز القصات بالانسيابية لتلائم جميع الاجسام ولتظهر انوثة المرأة بإعتدال، حسب مجلة "BAZAAR".
نرى بعض الفتحات على الاكتاف والأكمام الواسعة مما يحاكي موضة صيف 2018 , مما يضفي تميز على القفطانات ويجعل إرتدائها غير محصور بشهر رمضان فقط , كما نلاحظ تعدد الأقمشة واستخدام طبقات متعددة من الاقمشة الناعمة في الموديل مما يعطي حركة وانسيابية . وتأتي هذه المجموعة بألوان مستلهمة من الطبيعة التي تتميز بها الجبال التركية ، فنرى تدرجات الاخضر وزرقة السماء متعاكسة مع ألوان قوية حيوية كالوردي والبرتقالي والوان هادئة كالبيج الفاتح لتناسب طبيعة البلاد المستوحاة منها المجموعة.
تتكون المجموعة من 8 قفطانات واسعة و طويلة، تنساب بطريقة أنيقة لتعطي إطلالة كاجوال ومريحة خلال الشهر الفضيل. ما يميز هذه المجموعة هو الشغل اليدوي والتطريز , حيث انه يعتبر فن يقارب على الاندثار , ونسوة قلة ما زالوا يشتغلون هذه الحرفة الصعبة من شغل السنارة والخرز الملون . والتطريز المستخدم بنقشة تركية والوان حيوية.. أما بالنسبة للأقمشة فهي مصنوعة من القطن الخفيف و الساتان والقطن المصبوغ يدويا والذي ايضا يعتبر من الفلكلور التركي .
تأتي مجموعة زينة زين لرمضان 2018 لتمكن المرأة الواثقة من التألق بإطلالة محافظة وعصرية بذات الوقت من خلال تصاميم فريدة تتناسب مع تقاليد المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر في رمضان..استوحي إطلالتك على طريقة الفلكلور التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.