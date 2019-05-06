في رمضان..استوحي إطلالتك على طريقة الفلكلور التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

استلهمت زينة تصاميم هذه المجموعة من الفلكلور التركي والاوزبكستاني و الثقافة آنذاك لتجمع ما بين الترف المطلق والاعتدال، أما بالنسبة لإمرأة زينة زين، فهي تقليدية بطريقة عصرية، مليئة بالثقة وتجسد الروح النابضة لشهر رمضان الكريم، تتألق بالعباءات الطويلة و القفطانات الواسعة. تمتاز القصات بالانسيابية لتلائم جميع الاجسام ولتظهر انوثة المرأة بإعتدال، حسب مجلة "BAZAAR".

نرى بعض الفتحات على الاكتاف والأكمام الواسعة مما يحاكي موضة صيف 2018 , مما يضفي تميز على القفطانات ويجعل إرتدائها غير محصور بشهر رمضان فقط , كما نلاحظ تعدد الأقمشة واستخدام طبقات متعددة من الاقمشة الناعمة في الموديل مما يعطي حركة وانسيابية . وتأتي هذه المجموعة بألوان مستلهمة من الطبيعة التي تتميز بها الجبال التركية ، فنرى تدرجات الاخضر وزرقة السماء متعاكسة مع ألوان قوية حيوية كالوردي والبرتقالي والوان هادئة كالبيج الفاتح لتناسب طبيعة البلاد المستوحاة منها المجموعة.

تتكون المجموعة من 8 قفطانات واسعة و طويلة، تنساب بطريقة أنيقة لتعطي إطلالة كاجوال ومريحة خلال الشهر الفضيل. ما يميز هذه المجموعة هو الشغل اليدوي والتطريز , حيث انه يعتبر فن يقارب على الاندثار , ونسوة قلة ما زالوا يشتغلون هذه الحرفة الصعبة من شغل السنارة والخرز الملون . والتطريز المستخدم بنقشة تركية والوان حيوية.. أما بالنسبة للأقمشة فهي مصنوعة من القطن الخفيف و الساتان والقطن المصبوغ يدويا والذي ايضا يعتبر من الفلكلور التركي .

تأتي مجموعة زينة زين لرمضان 2018 لتمكن المرأة الواثقة من التألق بإطلالة محافظة وعصرية بذات الوقت من خلال تصاميم فريدة تتناسب مع تقاليد المنطقة.