فستان أصفر يفضح بطن بلايك لايفلي وهذه أجمل إطلالاتها السابقة خلال الحمل!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 مايو 2019 01:29 مساءً - بلايك لايفلي Blake Lively معروفة كواحدة من أكثر النجمات جمالًا في هوليوود والعالم، ومن أكثرهنّ أناقة أيضًا، واطلالاتها وفي مختلف المناسبات والأوقات تكون مدروسة بعناية، وتجمع بين الأسلوب العصري والأسلوب الأنثوي الناعم، وقد شاهدناها خلال عامي 2015 و2017 في اطلالات رائعة أثناء الحمل برهنت أيضًا عن أنها حتى مع تغيّر ملامح جسمها تستطيع أن تحافظ على تألقها وأناقتها، ومساء أمس وخلال افتتاح فيلم “بوكيمون ديتيكتيف بيكاشو” Pokemon Detective Pikachu فاجأت الجميع بحملها مجددًا من خلال فستان أصفر براق كشف عن بروز بطنها.



فستان أصفر براق خيار بلايك لايفلي في حملها الجديد:



اختارت بلايك لايفلي Blake Lively مساء أمس لحفل افتتاح الفيلم في نيويورك، فستانًا براقًا باللون الأصفر من علامة “ريتروفيت” Retrofete، كشف عن حملها بطريقة لافتة وأنيقة، لاسيما وأنّ تصميم الفستان شبابي وممير من دون أكمام، ومزين بربطة على الخصر، وطوله يصل أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج، والعديد من المجوهرات الذهبية البارزة.



أناقة بلايك لايفلي في حمليها السابقين:



خلال فترتَيْ حمل بلايك لايفلي في السنوات الماضية، شاهدناها بأجمل الاطلالات اللافتة التي اختارتها إمّا في فساتين السهرة، أو في التنسيقات الأنيقة من التنانير أو البناطيل وغيرها، والتي اختارتها من كبرى دور الأزياء العالمية أمثال “غوتشي” Gucci، و“فيرساتشي” Versace، و“كارولينا هيريرا” Carolina Herrera، و“فالنيتنو” Valentino، و“مايكل كورس” Michael Kors والقائمة تطول، وقد تميزت هذه الاطلالات كونها بدت ملائمة للحمل، وفي الوقت ذاته عصرية وأنيقة.

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بلايك لايفلي Blake Lively حامل للمرة الثالثة، وبانتظار أن نشاهد أزياء الحمل التي ستتألق بها في الأشهر المقبلة.

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