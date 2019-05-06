موضة الترتر البراق لاطلالة جذّابة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 مايو 2019 01:29 مساءً - عُرف الترتر البرّاق منذ الثمانينيّات، واحتلّ منصات أهم عروض الأزياء العالمية . نرى رواج هذه الموضة صيفًا وشتاءً، فـ أزياء الترتر لا تتخلى عنها السيدة بمختلف اطلالاتها .

سواء كانت المناسبة التي ستذهبين إليها نهاريّة أم مسائيّة، ليس هناك فرق، لأنّ النتيجة ستضمن أنّك ستكونين محطّ الأنظار أينما ذهبت.



نصائح لارتداء الترتر البرّاق



- يمكنك ارتداء توبات مرصّعة بـ الترتر مع بنطلونات الجينز للغداء مع الصديقات.



- يمكنك اختيار تصاميم مزيّنة بترتر كبير الحجم إذا كنت نحيلة.

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- إذا كنت تتمتّعين بجسم ممتلئ، ابحثي عن ترتر صغير الحجم.

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