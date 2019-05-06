إطلالات ياسمين صبري .. أنوثة بالخط العريض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 مايو 2019 01:29 مساءً - ياسمين صبري تُعتبر اليوم واحدة من أكثر النجمات العربيات، ومن أكثرهنّ أناقة أيضًا، حيث إنها ومنذ دخولها عالم الأضواء لفتت الأنظار إليها، بسبب ملامحها السمراء الجذابة وبسبب اطلالاتها المفعمة بالأنوثة، والتي تعمل جاهدة لاختيارها بعناية بحسب المناسبة، واليوم نحن أيضًا اخترنا مجموعة من اطلالات ياسمين صبري المميزة التي تألقت بها مؤخرًا، لتستوحي منها بدوركِ أفكارًا جذابة وأنثوية لاطلالاتِك، تتألقين بها في مناسباتكِ المقبلة.



تنسيق صباحي أنيق اعتمدته ياسمين صبري:



في أحد المشاوير الصباحية، شاهدنا ياسمين صبري وقد اختارت فستان ميدي باللون الرمادي، نسقت معه جاكيت بليزر من “بالمان” Balmain، مزينًا بصفّي أزرار باللون الكحلي، وقد أكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون الأبيض، وشنطة يد كبيرة من الجلد باللون الأحمر.





ياسمين صبري في اطلالة مميزة بجمبسوت باللون الأبيض:



في مناسبة لدار “كارتييه” Cartier في باريس، شاهدنا ياسمين صبري في اطلالة مميزة وعصرية، اختارت فيها جمبسوت بتصميم مبتكر من تصميم أنطوان قارح Antoine Kareh، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون نفسه، وشنطة يد رسمية صغيرة باللون الأسود.





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فستان براق تألقت به ياسمين صبري على السجادة الحمراء:



تعشق ياسمين صبري موديلات الفساتين البراقة التي تناسبها وتُبرز جاذبيتها، وقد شاهدناها في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، وقد اختارت فستان سهرة ماكسي براقًا من “يوسف الجسمي” Yousef al Jasmi مزينًا بحبات الكريستال البراقة، نسقت معه حقيبة كلاتش رسمية، ومجوهرات فاخرة.





اطلالات ياسمين صبري مفعمة بالأنوثة والجاذبية ،شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.

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