أبرز صيحات مكياج عيون صيف 2019... اختاري الأجمل بينها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 مايو 2019 01:29 مساءً - إن كنت تميلين الى تطبيق صيحات مكياج عيون خارجة عن المألوف، فستكون أمامك مجموعة من أساليب مكياج عيون مميزة ولافتة وجريئة، حيث أطلقت الدور العالمية صيحات مكياج عيون لصيف 2019، ستمنحك إطلالة تشد الانتباه إليك.



الغرافيك غليتر

الغرافيك الغليتر هو أحد أساليب مكياج العيون المفعمة بالحيوية والأنوثة، والخارجة عن المألوف، فإذا كنت تمتلكين شخصية جريئة، فإن مكياج العيون هذا سيكون خياراً مثالياً لك. يعتمد مكياج العين الغرافيك غليتر على ظلال العيون الخضراء الغليتر التي تحيط بكامل العين والمسحوبة الى الأعلى.



ظلال العيون المسحوبة الى الأعلى

ظلال العيون الملونة ستكون رائجة جداً خلال صيف 2019، لكن بطريقة غير تقليدية، حيث ستحدد العين بطريقة لافتة جداً، بحيث تغطي ظلال العيون الخضراء الداكنة كامل الجفن المتحرك، بشكل مسحوب الى الأعلى وممتد الى خارج العين، مع لمسة براقة ناعمة.



الظلال البرونزية اللافتة

سيكون لافتاً جداً هذا الصيف استخدام ظلال العيون البرونزية بطريقة غريبة ومميزة، حيث يتم تطبيق هذه الظلال على كامل المساحة الموجودة ما بين الحاجب والجفن العلوي. يجمع مكياج العيون هذا بين النعومة والغرابة في الوقت نفسه، لكن في الأحوال كافة سيمنحك إطلالة لافتة جداً.



مكياج العيون الداكن

تميل النساء خلال الصيف الى اعتماد مكياج عيون بألوان فاتحة وحيوية، إلا أنه في صيف 2019 سيكون مكياج العيون الداكن أحد أساليب مكياج العيون الرائجة جداً، حيث سنرى هالة داكنة تحيط بالجفنين العلوي والسفلي، مع خط من الكحل الأسود على طرف الجفن المتحرك، على أن يتم دمجه بظل العين الرمادي المنتشر على باقي الجفن.

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