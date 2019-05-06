أفضل أنواع السيروم التي تلبي كافة احتياجات البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 مايو 2019 01:29 مساءً - يحتوي سيروم الوجه إجمالاً على مكونات نشطة مصممة لمعالجة مشاكل البشرة المختلفة بشكل سريع وفعال، كما أنه يمتلك قدرة كبيرة على اختراق طبقات الجلد بسهولة. لذلك، يعد استخدام السيروم الخطوة الأكثر أهمية في روتين العناية بالبشرة.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل أنواع السيروم لتلبية مختلف احتياجات البشرة.

Dior Capture Youth Matte Maximizer

هذا السيروم مثالي للبشرة الدهنية الفائقة اللمعان، فهو يحتوي على مزيج من الزنك والطين الوردي وحمض اللبنيك، الذي يخترق أعماق البشرة ليمنحك بشرة رطبة إنما غير زيتية أو لامعة على مدار اليوم.



Clarins Pore Control Serum

يساعد هذا السيروم على تقليص المسام الواسعة والحد من إفراز الزيوت الزائدة على سطح البشرة. فهو يشتمل على حمض التمر الهندي وشجرة الفراولة العضوية، اللذين سيمنحان بشرتك توهجاً طبيعياً وإشراقة لا مثيل لها.



Skinceuticals C E Ferulic

يشتمل هذا السيروم بشكل أساسي على الفيتامين C، الذي يعد أحد أفضل المكونات التي تحمي بشرتك من الأضرار البيئية. إضافة الى ذلك، يحتوي Skinceuticals C E Ferulic على الفيتامين E وحامض الفيرليك، اللذين يعملان على تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة وحماية البشرة من الأضرار المحتملة.

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Shani Darden Texture Reform

هذا السيروم مثالي للبشرة الجافة، إذ إنه يعمل على ترطيب البشرة في الأعماق، ويعزز من عملية التقشير الطبيعي للبشرة، فيضفي عليها اللمعان والتوهج الطبيعيين، وذلك بفضل احتوائه على الريتينول وحامض اللبنيك والنياكيناميد.

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