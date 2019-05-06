أظافر متقصفة؟ ... تعرفي إلى الأسباب والحلول المؤاتية

فما هي العادات اليومية التي تتسبب بضعف الأظافر وتفسّخها وتكسّرها؟

الاستخدام المتواصل للماء، سواء في التنظيف او الغسل المستمر او تمضية فترات طويلة في احواض اسباحة او البحر. فالتعرض المفرط للمياه يزيل طبقة الكيراتين عن الظفر، مما يجعله عرضة للتكسر والتقصف.

استخدام المواد الكيميائية مثل المنظفات أو صبغات الشعر من دون ارتداء القفازات. والنتيجة في هذه الحال، ستكون اظافر هشة، لأن المواد الكيميائية تتلف الطبقة العليا من الظفر.

إن التغذية غير المتوازنة غالباً ما تسبب نقصاً في الحديد والزنك والكالسيوم والسيليكون والبروتين وفيتامين A أو B، مما يضعف الأظافر.

قضم الأظافر، أياً كان سببه، يعتبر شائعاً لدى الذين يعانون من ضغط نفسي. هذه العادة السيئة تسبب أظافر ضعيفة.

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كذلك، إن الأشخاص المصابين ببعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية، لديهم أظافر هشة.

التعرض لدرجات حرارة مفرطة، سواء عالية أو منخفضة، بالإضافة إلى التعرض للأشعة ما فوق البنفسجية، سوف يتسبب بتكسر الأظافر وتفسخها.

هناك أسباب أخرى تسبب هشاشة الأظافر، كالعوامل الوراثية وانقطاع الطمث.

