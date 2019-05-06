5 تسريحات ناعمة وسهلة لعزومات رمضان... استوحيها من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 مايو 2019 01:29 مساءً - تكثر العزومات خلال شهر رمضان الفضيل، لذلك أنت تحتاجين الى تسريحات شعر ناعمة وسهلة تظهرك بطلة أنيقة وبسيطة في آن. لذلك، سنقدم لك خمس تسريحات شعر ناعمة وسهلة لعزومات رمضان، فاستوحيها من النجمات واختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة الشعر المنسدل مع التموجات الناعمة

إنها تسريحة ناعمة للغاية، وراقية في الوقت نفسه، مستوحاة من النجمة جنيفر لوبيز. وهي ستكون خياراً مثالياً لصاحبات الشعر المتوسط الطول، حيث ستجعل شعرك كشلال من الأمواج المصقولة بعناية. اعتمديها لعزومات رمضان، مستخدمة رذاذاً قوياً مضاداً للرطوبة لتدوم تسريحتك طويلاً.

تسريحة الشعر القصير المموج

إذا كنت تمتلكين شعراً قصيراً بقصة الكاريه، فإن تسريحة الشعر القصير المموج ستكون من أفضل الخيارات لك خلال عزومات رمضان، فهي تسريحة أنيقة وغير متكلفة، وستضفي عليك فائضاً من الأنوثة والجمال، اعتمديها بأسلوب النجمة تشارليز ثيرون.



تسريحة ذيل الحصان العالية البسيطة

إنها إحدى تسريحات الشعر البسيطة والأنيقة في آن، وبإمكانك تنفيذها في المنزل في وقت قليل، لا سيما إن كنت من المنشغلات جداً، فتألقي بها خلال عزومات رمضان، وطبقيها بأسلوب النجمة كونستانس وو. يكفي أن تشدي شعرك بأسلوب ذيل الحصان المرتفع، وتثبتي تسريحتك من خلال استخدام معجون كريمي غير لامع.

تسريحة الشينيون الفوضوية المنخفضة

إنها تسريحة كلاسيكية وملائمة جداً لأجواء المساء خلال رمضان، اعتمديها مع الغرة الجانبية الملمومة الى الخلف، وذلك بأسلوب النجمة Gemma Chan. اربطي شعرك في البداية بأسلوب ذيل الحصان المنخفض، من ثم لفيه على شكل كعكة ناعمة، على أن تثبتيها جيداً بالدبابيس.

تسريحة الكعكة المنخفضة المزينة بالأشرطة

إنها تسريحة مفعمة بالأنوثة، كما أنها ناعمة جداً لكن راقية وأنيقة، اعتمديها على طريقة النجمة آشلي غراهام Ashly Graham بحيث تشدين شعرك كله الى الخلف بأسلوب الكعكة، بعدها لفي الكعكة بالأشرطة الحريرية، واحرصي على استخدام مثبت الشعر لتسريحة أنيقة تدوم طويلاً.

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