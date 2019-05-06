انت الان تتابع تفاصيل خبر ما أثر الصيام على التركيز والإنتاج في العمل؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 12:41 مساءً - عندما تسأل البعض عن أثر الصوم على إنتاجيتهم في العمل، سيكون الرد السريع هو أنه يقلل الإنتاج ويؤثر سلباً، إلا أن الدراسات أثبتت العكس.

وفي اليوم الأول من صيام شهر رمضان المبارك، يشعر كثيرون بالجوع والعطش والنعاس، إلا أن السبب الرئيس لعدم التركيز هو قلة النوم وليس الصوم.

إذ أظهرت الأبحاث أن الحرمان من الطعام يزيد اليقظة عند مختلف الكائنات الحية، كما بينت أن الصوم يزيد التركيز واليقظة، وهذا ينطبق على الصوم التجريبي الذي يقوم به الباحثون وكذلك على صوم رمضان.

وأُجريت عديد من الأبحاث التي بينت أنه عند الحصول على نوم كافٍ بالليل وطعام متوازن، فإن الصوم لا يؤثر في اليقظة أو التركيز، وفق ما قاله أحمد باهمام، أستاذ واستشاري أمراض الصدر واضطرابات النوم، في جامعة الملك سعود بالسعودية.

وبينت الأبحاث أيضاً أن هناك نظريات عدة لزيادة التركيز خلال الصوم، حيث يُعتقد أن أحد أسباب اليقظة هو زيادة إفراز مادة الأوريكسين، التي تعتبر إحدى النواقل العصبية المهمة التي تفرَز من مركز في المخ يُعرف بـ"المركز التحت المهادي"، وفق ما بيَّنه باهمام، في وقت سابق، لوسائل إعلام محلية.

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و"الأوريكسين" هي مادة مهمة لتوازن النوم واليقظة، كما أنها تزيد إفراز كثير من النواقل العصبية التي تزيد اليقظة في المخ، وقد أظهرت الأبحاث أن الصوم يزيد من إفراز هذه المادة.

وأكدت دراسة أخرى أعدها باحثون بجامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا، أن الصوم لا يؤثر سلباً في الصحة، بل العكس بينت التجارب التي أُجريت على 20 من مسلمي بلجيكا أن له تأثيراً إيجابياً على التركيز والذاكرة القصيرة المدى وعمليات التنسيق بين اليد والعين.

وخضع بلجيكيون لفحصٍ قبل الصيام وفي أثنائه، وتم تحليل سرعة ردود فعلهم وتركيزهم وسرعة معالجتهم للمعلومات البصرية، وكذلك عمل الذاكرة القصيرة المدى والتنسيق بين اليد والعين.

ولم تتغير مدة نوم من خضعوا للتجربة في النصف الأول من شهر رمضان، في حين تراجعت نحو 32 دقيقة بالنصف الثاني من الشهر؛ وهو ما أدى إلى زيادة شعورهم بالحاجة للنوم، إلا أنها زيادة ليست مؤثرة، وفق القائمين على الدراسة.

وقال الدكتور لود غودريس إن البيانات المتاحة تشير إلى أن شهر رمضان ليس له تأثير سلبي على الصحة.

وأضاف غودريس في تصريحات سابقة لموقع "الجزيرة.نت": إن "النصيحة الوحيدة للصائمين هي النوم الكافي، وتناول المياه في الفترة من الغروب إلى الفجر".