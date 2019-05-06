انت الان تتابع تفاصيل خبر 41 قتيلاً إثر حريق في طائرة روسية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 12:41 مساءً - ارتفعت إلى 41 قتيلاً حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في طائرة ركاب روسية بالعاصمة موسكو، أمس الأحد، فضلاً عن إصابة العشرات.

وكانت الحصيلة الأولية تحدثت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 6 آخرين، اليوم الأحد، إثر حريق اندلع في طائرة ركاب لشركة "إيرفلوت" الروسية، خلال هبوطها اضطرارياً في مطار شيريميتيفو.

وقالت لجنة التحقيق في الحادث، اليوم الاثنين، إنّ الحريق أسفر عن مقتل 41 شخصاً، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

بدورها قالت إدارة مطار شيريميتيفو بموسكو، في بيان، إنّ الطائرة عادت إلى أرضية المطار بعد أن كانت متجهة إلى مدينة مورمانسك "لأسباب فنية غير محددة".

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وأوضحت أن الطائرة التي كان على متنها 79 شخصاً نفذت هبوطاً اضرارياً شديداً، ما أدى إلى اندلاع الحريق، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".

وكانت مصلحة الطوارئ الروسية وقطاع الطيران أكدا أن الطائرة من طراز "سوخوي سوبرجيت-100" انطلقت، مساء أمس، من المطار المذكور متجهة إلى مدينة مورمانسك.

واستدركت: "لكن طاقمها اضطر إلى العودة بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات"، موضحة أنها تمكنت من الهبوط فقط بعد المحاولة الثانية.

وقالت أيضاً إن الحريق استمر وانتشر في جزء أكبر منها، وارتطمت بالمدرج خلال العملية ثلاث مرات.

وتداولت وسائل إعلامية روسية مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في الطائرة، ما أسفر عن احتراق ذيلها بشكل كامل.