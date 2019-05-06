8 نصائح لتقليل الشعور بالجوع والعطش في رمضان.. بينها "شرب الحليب"

يعاني الكثير من الطلاب من الشعور بالجوع والعطش خلال نهار رمضان، بسبب الصيام لساعات طويلة، والذي تزامن مع امتحانات نهاية العام، وهو الأمر ذاته الذي يشعر به الأشخاص الذين يقضون وقتا طويلا في العمل.

ولتفادي الشعور بالجوع والعطش في أثناء الصيام، يجب الحرص على الإكثار من بعض العناصر داخل وجبة الإفطار، حسب ما ذكر موقع Healthy Life.

1. تناول الأطعمة الغنية بالألياف، إذ تقلل الشعور بالجوع وتسد الشهية، وتحتوي على نسبة كبيرة من المياه، وتتوافر الألياف في الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات.

2. الإكثار من تناول السلطة لأنّها غنية بعناصر تساعد على تجنب الشعور بالجوع، ويمكنك إعدادها من الخس والخيار والطماطم والكرفس.

3. يساعد عصير البرتقال أو الجريب فروت، فهما غنيان بالألياف التي تزيد الشعور بالشبع، كما تحافظ على مستوى السكر في الدم.

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4. تناول الطعام بهدوء ومضغه جيدًا للشعور بالشبع.

5. الحرص على بدء وجبة الإفطار بكوب من الحليب، إذ يعوض الجسم عن الطاقة التي فقدها خلال النهار.

6. تقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين، تناول في القسم الأول الحليب مع التمر وطبق شوربة، ثم صلاة المغرب، وبعد صلاة التراويح تناول القسم الثاني من الإفطار، حسب ما يشتهي الأشخاص.

7. شرب من 8 إلى 10 أكواب ماء بين وجبتي الإفطار والسحور لتعويض ما يفقده الجسم من الماء خلال النهار.

8. تأخير وجبة السحور مع التأكد من احتوائها على أطعمة غنية بالألياف.

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