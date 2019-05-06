بـ"تاج ذهب".. زوجة "النقاز" تحتفل بتأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

علقت ميرفي النقاز، زوجة حمدي النقاز لاعب الزمالك، والنجم الساحلي السابق، على فوز النادي وتأهله لنهائي الكونفدرالية بطريقتها الخاصة، إذ نشرت صورة لها على خاصية "الاستوري" عبر حسابها بـ"إنستجرام"، وهي تضع تاجا من الذهب لزوجها.

وكان "حمدي" قدم أداء جيدا، أمام فريقه السابق في المباراة.

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يذكر أنّ زوجة اللاعب شاركت جمهورها بكل لحظاتها منذ الوصول لتونس، إذ نشرت ميرفي، عقب وصولها إحدى الفنادق الكُبرى بمدينة سوسة عدة صور، ظهرت من خلالها وهي تتفقد الفندق.

ونشرت ميرفي صورا لحمام السباحة، مُعلقة: "وقت السباحة"، كما نشرت صورا أخرى خلال وضعها ماسكات العناية بالبشرة والشعر.

ووصل نادي الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية، على حساب النجم الساحلي التونسي، في المُباراة التي جمعت بينهما في مدينة سوسة التونسية.

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