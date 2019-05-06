منيو العُزاب في أول يوم رمضان

يُعاني العزاب والمغتربين خلال شهر رمضان من بقائهم بعيدا عن أسرهم، بسبب ظروف الدراسة أو العمل، أو من أجل البحث عن الوظيفة، ولا خيار لهم إلا الاعتماد على مطاعم الوجبات السريعة التي تستنزف أموالهم، أو تعلّم طريقة إعداد الأطباق وتحضيرها في مقر سكنهم.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب إعدادها بسهولة ويسر، وهي كما يلي.

مكرونة بالجبنة والبقدونس

تعتبر المكرونة من أشهى الأكلات الموجودة، فضلا عن كونها من الأكلات السريعة، فهي مزيج بين المكرونة الشهية ومكعبات الجبنة.

المقادير

1 ظرف مكرونة

1 كوب جبنة عكاوي

1/2 باقة بقدونس

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

طريقة تحضير مكرونة بالجبنة والبقدونس

- نضع كمية من الماء داخل قدر ونضعه على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان.

- نضيف المكرونة ونتركها 10 دقائق مع التحريك كل حين.

- بعد نضج المكرونة يتم تصفيتها من المياه ووضعها في قدر آخر

- أضف كمية من زيت الزيتون إلى المكرونة، ثم أضف الجبنة وحرك المكونات.

- أضف الملح والفلفل وحركهم حتى تتوزع المكونات جيدا.

حين تبدأ الجبنة بالذوبان نضيف البقدونس المفروم والمغسول جيدًا ونخلطهم، ثم نسكب المكرونة بالجبنة والبقدونس في طبق وتصبح جاهزة للتقديم.

الشوربة

طريقة عمل شوربة لسان العصفور

المكونات

كوب مكرونة لسان العصفور.

4 أكواب من الماء

مكعب مرق الدجاج

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

طريقة التحضير

- نسخّن الزيت في مقلاة، ونضع لسان العصفور ونقلّبه حتى يصبح لونه ذهبيا.

- نخرج لسان العصفور من الزيت، ثم نضعه في طبق جانبي، ثم نضع مكعب مرق الدجاج على الزيت الذي شوّحنا به لسان العصفور، ثم نحركه بلطف حتى يذوب قليلا، ويتوزّع على كل كمية الزيت، ومن ثم نضيف له الماء ونقلّبه معه حتى يذوب تماما.

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- نضيف رشّةً من الملح، والفلفل الأسود للمرق، ثم نتركه يغلي لمدة دقيقتين حتى تتجانس المكونات معا.

- نضع لسان العصفور على المرق ونقلّبه قليلا، ثم نغطّي القدر ونتركه على نار متوسطة لمدة 5 دقائق حتى ينضج ويصبح جاهزا للتقديم.

- نقدم شوربة لسان العصفور مع الخبز المحمص.

السلطة

طريقة عمل سلطة زبادي بالخيار

2 علبة زبادي

3 ملاعق كبيرة مايونيز

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

1 فص ثوم صغير مطحون

عصير نصف ليمونة

ربع ملعقة صغيرة نعناع ناشف مفروم

ملح وفلفل أسود بسيط حسب الرغبة

طريقة التحضير

- قشري الخيار قطع صغيرة جدًا، ثم افرمي الثوم.

- اخلطي الزبادي مع المايونيز وزيت الزيتون مع عصير الليمونة والملح والفلفل والنعناع جيدًا، وقلبيهم حتى تحصلي على قوام السلطة.

ضعي الثوم المفري واخلطيه جيدًا ثم ضعي الخيار على الخليط السابق وقلبيهم.

غطي سلطة الزبادي 30 دقيقة في الثلاجة قبل تقديمها مع البطاطس والدجاج واللحم المحمر، زينيها بورق النعناع في أثناء التقديم.

العصير

التمر بالحليب

المكونات

1 كوب بلح مجفف منزوع النوى

4 كوب حليب ساخن

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة سكرلوز مقطع للتزيين

طريقة التحضير

- انقع البلح في وعاء عميق مع الحليب الساخن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لون الحليب بنيًا فاتحًا.

نضع خليط الحليب بالبلح في الخلاط وأضف السكر والفانيليا.

- تُخفق المكونات لمدة دقيقتين حتى يذوب التمر، ثم نصفيه في إناء ونضعه في الثلاجة.

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