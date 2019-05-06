"نتيجة الإنجازات" .. سلي طفلك وعوديه على صيام رمضان

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عندما يبدأ الطفل الصيام للمرة الأولى يشعر بالملل وقد لا يستطع إكمال صيامه، لكن هناك أفكار تساعد طفلك على الاتزام بالصيام وذلك للحصول على هدفة.
وعرض موقع "productive muslim" فكرة تساعدك على تشجيع طفلك تتضمن إعداد نتيجة الإنجازات اليومية للطفل الصائم في رمضان.
وفي نتيجة الإنجازات، يكون لكل طفل نتيجة مختلفة عن الطفل الآخر حتى تكون الإنجازات منفصلة، ويشعر كل منهما بالحافز.
ولا يشترط أن تقدمي حلوى أو هدية لطفلك، بل من الممكن أن تحفزيه على فعل الخير بجملة مثل "الله يحب الصادق وأنت صادق"، "الله جميل يحب الجمال وأنت جميل"، "مساعدة المحتاج من شيم المؤمن".
ويمكن أن تحتوي النتيجة على "جيوب" مخصصة لجميع أيام رمضان، الأول مثلا لوضع الهدف الذي وضعه الطفل نصب عينه مثل الصلاة أو استكمال يوم الصيام، أو مساعدة محتاج، و"الجيب الآخر" يوضع به هدية صغيرة للطفل يأخذها في نهاية اليوم.
تحبب تلك النتيجة طفلك في صيام رمضان وتدعم هدفه في فعل الخير، بالاضاف الى انتظار المكافأه التى سوف يحصل عليها فى نهاية رمضان بعد تجميع أكبر قدر من الأهداف والأخلاق التي يجب أن يعتاد عليها الطفل في رمضان وبعد رمضان مثل، العبادات كصلاة الفروض الخمسة وقراءة القرآن، ومساعدة الأم في تنظيف المنزل، ومساعدة المحتاج.
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