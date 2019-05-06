حسناء الزمالك عن تأهل "الأبيض" لنهائي الكونفدرالية: "أفريقيا للكبار"

حرصت دنيا الحلو، الشهيرة بحسناء الزمالك، وزوجة لاعب، الفريق الأول لكرة القدم، محمد عنتر، على التعليق على المباراة، التي جمعت بين الفارس الأبيض، ونظيره النجم الساحلي التونسي، مساء أمس، بسوسة.

ووجهت رسالة لحارس المرمى، محمود جنش، قائلة: "بطل والله يا جنش، وزملكاوي أصيل، الله يحفظك".

وتابعت: "لعيبة الزمالك رجالة.. أفريقيا للكبار".

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وكانت المُباراة انتهت بالتعادل السلبي، وتأهل الزمالك على حساب النجم، بعدما تقدم عليه بمباراة الذهاب، بهدف دون رد.

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