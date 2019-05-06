حرصت دنيا الحلو، الشهيرة بحسناء الزمالك، وزوجة لاعب، الفريق الأول لكرة القدم، محمد عنتر، على التعليق على المباراة، التي جمعت بين الفارس الأبيض، ونظيره النجم الساحلي التونسي، مساء أمس، بسوسة.
ووجهت رسالة لحارس المرمى، محمود جنش، قائلة: "بطل والله يا جنش، وزملكاوي أصيل، الله يحفظك".
وتابعت: "لعيبة الزمالك رجالة.. أفريقيا للكبار".
وكانت المُباراة انتهت بالتعادل السلبي، وتأهل الزمالك على حساب النجم، بعدما تقدم عليه بمباراة الذهاب، بهدف دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر حسناء الزمالك عن تأهل "الأبيض" لنهائي الكونفدرالية: "أفريقيا للكبار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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