الكروكس الأبيض اللامع.. الخيار الأغرب للعروس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لاشك أن أيام الزفاف هي أيام مهمة واستثنائية، لذلك يجب أن يكون كل شيء مرتبًا على أكمل وجه، من ربطة عنق العريس وحتى فستان العروس، فيما يعد "كروكس الزفاف" من أغرب الخيارات الجديدة للعروس.

وقالت صحيفة "مترو"، الكروكس ليس لظهور طقم العروس بشكل مثير، فكروكس الزفاف الموجود الآن في العالم، هو الذي يقدم الراحة على الأناقة.

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كما تُباع الآن نسخة من الحذاء للأطفال على أحد مواقع التسوق الذي كتب "هل تبحثين عن راحة لا تضاهى مع التألق؟ يمكنك التمتع بهذا الكروكس البراق بالترتر الكريستال في المنزل أو العمل! لن تجديها في المتاجر!، وهي ليست رخيصة، فنحن نتحدث عن مستلزمات الزفاف، ويتم بيعها حاليًا مقابل 79 جنيهًا إسترلينيًا على الموقع الإلكتروني، لكن ليس من الضروري استخدامها لحفل الزفاف فقط، بل يمكن أن تكون مجرد حذاء مريح للسير به عندما تبدأ الحياة الزوجية، أو عندما يستقر النعيم الزوجي ويحتاج مرتدوها إلى تذكير بأن يومهم الخاص كان يومًا لم ينته، أو حتى تتساءل لماذا فعلت ذلك في نفسك، إذا كنت لن تتزوج ولكنك لا تزال تبحث عن شيء ترتديه في الصيف، فسيكون لدى كروكس بعض الخيارات الأكثر غرابة".

وابتكر المصممون مجموعة أخرى مختلفة بما في ذلك الأحذية ذات الجوارب والأقنعة والحافظات، فالحافظات الصغيرة عند الكاحل المرفقة بالكروكس الكلاسيكية، هي عملية بشكل كاف لجعل مفاتيحك تجلجل عند قدميك، على الأقل ستذكرك بمكان وجودها في كل خطوة خلال اليوم.