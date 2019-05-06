"خفف وزنك وخد علاجك".. نصائح طبية لتجنب آلام الركبة خلال الصلاة

في شهر رمضان المبارك يحرص المسلمون على أداء الطقوس الدينية الإضافية بجانب العبادات الرئيسية، التي تتمثل في صلاة التراويح والأذكار وقيام الليل والتهجد وصلاة التسابيح، رغبة في رحمة من الله وغفران وعتق من النيران.

طول مدة صلاة التراويح والتهجد بخاصة في العشر الأواخر من الشهر الكريم، يسبب مشكلات لبعض مرضى الركبة نتيجة التعب والإرهاق، وقد يتعب آخرون ويصابون بالتعب الشديد خلال الصلاة بخاصة الأشخاص الذين يعانون من ضعف بالركبة.

وتستعرض "هن" نصائح تساعد من يعانون هذه المشكلات لأداء الصلوات والفروض براحة أكثر، يقدمها الاستشاري في جراحة العظام والمفاصل، البروفيسور سميح طرابيشي، بحسب موقع "الإمارات اليوم"، وهي:

تقليل الوزن

التغذية الجيدة من الأمور المهمة لمن يعاني من آلام المفاصل، كما يجب تجنب زيادة الوزن التي تشكل عبئًا على الركبة وتسبب الكثير من الآلام.

تجنب الجهد المفاجئ

لا يجب التحرك بصورة مفاجأة خلال الصلاة لمرضى الركبة، بخاصة من فوق سن الـ52، ويجب أن يعتادوا الوقوف في الصلاة بشكل تدريجي حتى لا يشعروا بأي تعب ومشقة.

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الأرض اللينة

محاولة تليين الأرض التي توضع عليها الركبة، وذلك عن طريق الاعتماد على سجادة صغيرة، بخاصة أن الأرضية القاسية قد تؤدي لتفاقم الألم وتزيد الوجع مع الصلاة لوقت طويل.

التمارين

يمكنك ممارسة تمارين لتقوية العضلة الربعية وتقوية عضل الركبة لزيادة الحركة وجعلها أكثر قدرة على تحمل الجهد.

الأدوية

لا مانع من تناول أدوية المسكنات لأصحاب مرض خشونة الركبة أو ما شابه ذلك، بخاصة عند أداء الصلوات الطويلة، للتخفيف من حدة الامل الذي يصيبهم.

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