من الإفطار للسحور.. الطعام الصحي لطفلك الصائم في رمضان

بحلول شهر رمضان الكريم، تبدأ شكوى الكثير من الأمهات من أن طفلها الصائم يتناول القليل من الطعام على مائدة الإفطار، برغم صيامه، ونفس الشيء يحدث عند طعام السحور، الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة الطفل.

ولتجنب ذلك تعرض "هن" في هذا التقرير نماذج لبعض من الأطعمة الصحية التي يجب أن يتناولها طفلك الصائم في رمضان، لضمان صحة جيدة:

السحور

يجب أن يحتوي السحور على البروتينات، مثل طبق الفول الذي يحتوي على البروتينات وعنصر الحديد والأملاح المعدنية اللازمة لجسم الطفل، أو استبدال التونة به على طعام السحور بجانب الطحينة والفلفل من أجل التنوع في الطعام، بالإضافة للحليب والجبن القليل الدسم بجانب الزبادي للحصول على الكالسيوم.

البلح

يجب أن يتناول الطفل البلح كأول شىء بعد صيام يوم طويل، وذلك لاحتوائه على سكر الجلوكوز والبروتينات، الدهون، الفيتامينات، بعض المعادن كالكالسيوم، والفوسفور، فضلًا عن أنه يعمل على تهيئة المعدة لتناول الطعام والتي تعتبر من أهم الأشياء التي يجب أن يحصل عليها الطفل الصائم، بجانب أنه من الأطعمة سهلة الهضم.

الشوربة

تعمل على تلين المعدة، وتعويض جسم الطفل عن السوائل والفيتامينات التي فقدها طوال اليوم، ويفضل إضافة الخضروات، والعدس، واللحوم، وحساء الدجاج.

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الخضروات

تعمل على تزويد الطفل بالفيتامينات والمعادن والألياف التي فقدها في أثناء الصيام، سواء كانت مطبوخة أو سلطة، ومن أمثلة هذه الخضراوات: الخيار، والخس لأنهما مصدر لفيتامين "ج" والطماطم لاحتوائها على فيتامين "c"، والجزر الذي يحتوي على الحديد والكالسيوم والصوديوم.

محتويات الطبق الرئيسي

يجب أن يحتوي الطبق الرئيسي على البروتين والحديد، وهذه الأشياء موجودة في الأسماك والدجاج واللحوم الحمراء، بجانب الحصول على النشويات، التي يحصل عليها الطفل من الفاصوليا والبطاطا والأرز والمكرونة.

تجنب العطش

لتجنب العطش يجب الإكثار من الأطعمة التي تحتوى على البوتاسيوم مثل الأفوكادو، والمشمش المجفف، والفستق، والقرع والفاصوليا، والكاكاو الداكن، والموز، وإمداد الطفل بها.

العصائر والفواكه

يجب أن يتناول الطفل العصائر والفواكه، مثل: عصير قمر الدين لأنه يحتوي على المعادن، والسكريات، والفيتامينات، ويفتح الشهية، ويعمل على تنشيط نمو الأطفال، ويزيل الأرق، بجانب العصائر التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، وتساعد على تسهيل حركة الأمعاء والشعور بالشبع بجانب تزويد الجسم بكميات كبيرة من الماء. مثل التفاح والبطيخ والأناناس والبرتقال.

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