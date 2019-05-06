فساتين زفاف الدانتيل الفرنسي تمنحكِ "إطلالة ناعمة"

إذا كنتِ من الصبايا اللاتي يحلمن بزفاف رومانسي وحالم، وتفكرين باختيار فستان زفاف ناعم ومخملي، فالفساتين ذات التصميم الفرنسي مع لمسة الدانتيل الأنثوية، سوف تمنحكِ ما تبحثين عنه، لاطلالة خيالية وجذابة.

فساتين الزفاف الطويلة بتصميم انسيابي، كالموديل من توقيع Rime Arodaky رايم أرودكاي بتصميم انسيابي، قصير من الأمام، يزيدكِ طولًا، مع تطريزات الورود على خامة الدانتيل.

وإذا كان حفلكِ بسيطًا، أو تريدين ارتداء أكثر من فستان بيوم أحلامِك، هذا الفستان من Margaux Tardits مارغوت دراتيتس، سيكون أنيقًا مع الدانتيل الشفاف، يمكنكِ معه وضع اكسسوار الشعر، المرصع بالأحجار الكريستالية اللامعة.

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الفساتين المفتوحة من الظهر، من التصميمات التي تستهوي الكثير من الصبايا، كهذا الموديل من Laure de Sagazan لورا دو ساغازان، ويُعتبر هذا التصميم من أكثر فساتين الزفاف الفرنسية المفضلة للصبايا.

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أما إن كنتِ تحبين تصميمًا بتفاصيل منتعشة أكثر، بخاصة وإن كان حفلكِ بموسم الربيع، فهذا التصميم مع تطريزات الشراشيب سيكون مثاليًّا لذوقِك ولما تبحثين عنه، من تصميم Elise Hameau فساتين زفاف من تصميم إليزي هامي.



وعادة ما تناسب فساتين الزفاف الدانتيل الصبايا النحيفات، لا سيما وأنها تعتمد على خامات خفيفة وانسيابية، ولا تركز على إخفاء عيوب الجسم، لهذا عليكِ التركيز جيدًا عند اختيار الفستان المناسب من هذه التصميمات، الملائم لشكل جسمِك

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