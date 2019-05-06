دراسة: الاستحمام بـ"رشاش" الحمام يسبب "تراكم الجراثيم" على الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

للتخلص من الأتربة والجراثيم الموجودة على الجسم لا بد من الاستحمام يوميا، هو قانون الطبيعة والبشرية، ولكن يبدو أن هناك تغييرا جذريا في الأمر.

فقد أثبتت دراسة أن الاستحمام باستخدام "رشاش" الحمام قد يكون سببا في تراكم الجراثيم على الجسم مجددا، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكشفت دراسة منشورة في مجلة " ايه إس إم" الطبية أن عدة بكتيريات خطيرة تستقر في مسام الرشاش الذي يتسرب منه الماء، وأن التبعات قد تصل إلى الإصابة بعدوى رئوية خطيرة وقاتلة، بحسب خبراء.

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وحلّل خبراء أمريكيون وأوروبيون شاركوا في الدراسة الطبية، 650 عينة مائية من رشاشات الحمامات، وأظهرت النتائج وجود عدد كبير من البكتيريا.

وتنتشر البكتيريا في الهواء حين يمتلئ الرشاش ببخار الماء، في هذه الحالة يصبح من السهل جدا أن يتنفسها الشخص الذي يقوم بالاستحمام، ينتج عن ذلك ضيق في التنفس وخسارة للوزن وشعور بالإرهاق.

وأوردت الدراسة أن استنشاق هذه البكتيريا لا يسبب مشكلات صحية كبرى في العادة، لكنه قد يكون مضرا بالأشخاص الذين يعانون من ضعفا في الجهاز المناعي.

ونبه الباحثون إلى أن البكتيريا تكثر في رشاشات الماء التي تعلوها طبقة من المعدن، أما الرشاشات المغطاة بالبلاستيك فهي أكثر حماية للصحة.